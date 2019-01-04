十大亚健康标记，你占了几个？

现代人“亚健康十大标记”，快来看看你中了几个，中医专家认为，占到三个以上，你的身体一定得“调调”啦！

中医解读

亚健康其实是你的身体太累了

亚健康是“介于健康与疾病之间的一种生理功能低下的状态”。它是一种现代文明病，仪器检查无阳性及器质性病变，但又频繁出现不健康的生理状态。实际上就是我们常说的“慢性疲劳综合征”。

根据调查发现，处于亚健康状态的患者年龄多在18至45岁之间，其中城市白领、尤其是女性占多数。这个年龄段的人因为面临高考升学、商务应酬、企业经营、人际交往、职位竞争等社会活动，长期处于紧张的环境压力中，如果不能科学地自我调适和自我保护，就容易进入亚健康状态。现代科学叫“亚健康”或“第三状态”，在中医学中称“未病”。“未病”不是无病，也不是可见的大病，按中医观点而论是身体已经出现了阴阳、气血、脏腑营卫的不平衡状态。

亚健康的10大标记

1 疲劳乏力：经常感觉到疲劳，即使有充分的睡眠，这种疲劳也不会消除，并且经常感到疲劳，但又说不出具体的部位，总感到浑身不舒服、不舒展，总想找到一些毛病，但又都不像。

2 睡眠不佳：经常失眠，多梦或是嗜睡，早上一起床觉得疲惫，睡眠质量不佳。

3 头晕健忘：想问题不能集中注意力，记忆力下降，有时会忘掉刚刚想做的事。

4 头部钝痛：工作而过度疲劳及其情绪过度紧张及不安时，经常会在额头、太阳穴或顶枕部，出现连续性的钝痛、重压及其紧箍感，去医院就诊却检查不出实质性的疾病，通常只要好好歇息一下，头痛的症状就会消失。

5 皮肤问题：新陈代谢显然减慢，肌肤的血液微循环显然短缺活力，结果造成眼眶周围出现皱纹，面颊上显现出色素沉着，肌肤显得灰暗，没有光泽，出现亚健康状态。

6 食欲不佳：经常有人埋怨“没有胃口”、“吃不下饭”、“没有食欲”，心情稍一不好或者温度升高一点就不想吃东西。

7 便秘：食物从摄入到残渣的排出，通常应在24小时内完成。很多亚健康患者排便不顺利，消化系统及内分泌系统的失调，带来一系列的亚健康症状。

8 抵抗力差：换季特别容易感冒，或是容易出现过敏等毛病，怕冷，经常口腔溃疡。

9 心病：心情抑郁、容易焦虑或者紧张，经常感觉烦躁或者恐惧；，或是精神不振、情绪低落、郁郁寡欢。

10 性欲减退：腰酸腿软，性欲降低、性功能减退。