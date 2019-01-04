想远离骨质疏松？女性可以试试多饮茶

茶，是著名的世界三大饮料之一，被称为东方饮料的皇帝。我国是茶叶之乡，茶叶作为我国的特有饮料已有几千年的历史。北京大学公共卫生学院李立明教授团队的最近研究表明：有长期饮茶习惯的女性的骨密度更高，但暂未在男性人群中发现这样的关联。但李立明还特别指出，“根据45万余人的长期随访数据发现，每日饮茶能明显降低骨折导致住院的风险。”

“随着人口老龄化的加剧，骨骼健康已成为重要的公共卫生学问题之一。”李立明解释，骨强度取决于骨密度与骨质量，骨密度占其70%。而骨密度可以反映骨量流失的病理过程，并能预示骨折风险程度，是目前比较可靠的评估骨质疏松症的无创方法之一。“既往研究表明，在绝经女性中，饮茶对骨密度有保护作用，但缺乏男性的相关证据。”同时，既往研究提示饮茶能降低骨折的发生风险，但仍缺乏中国人群具有前瞻性的研究证据。李立明教授团队利用参加“中国慢性病前瞻性研究”重复调查的20,643名中国成年人的跟骨骨密度数据发现，在女性中，与从不饮茶者相比，有长期饮茶习惯的女性的骨密度更高。进一步分析茶叶冲泡量与骨密度的关系发现，每天茶叶冲泡量<6g者的骨密度高于从不饮茶者。但有趣的是，喜饮浓茶者(茶叶量≥6g/天)的骨密度与从不饮茶者没有差别。“许多人担心茶叶中的咖啡因会导致骨质疏松，但在目前这个研究所包涵的女性人群中，我们并未观察到饮浓茶者的骨密度异于从不饮茶者。”李立明表示，“研究还显示，在男性人群中骨密度与饮茶暂无关联。”

除此之外，通过对“中国慢性病前瞻性研究”募集的453,625名成年人平均随访10年的数据发现，“与从不饮茶者相比，每日饮茶者因任意骨折住院的风险降低12%;对于髋骨骨折住院，饮绿茶者的风险降低了20%，饮茶超过30年者的风险降低了32%。”但是这一影响在性别上并无差别：饮茶对骨折入院风险的保护作用在男性和女性中基本一致。李立明解释，随每天茶叶冲泡量的增加，未见骨折住院风险有进一步的降低;但也未观察到喜饮浓茶者有增加的骨折住院风险。“研究结果除了提示长期饮茶对骨密度的可能影响外，也不排除另外一种可能性，即饮茶对个体一天的注意力和警觉性有积极的影响，可能降低发生严重伤害的风险。”(记者 张彦婷)

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中国慢性病前瞻性研究项目(China Kadoorie Biobank，CKB)是北京大学、中国医学科学院与英国牛津大学联合开展的慢性病国际合作研究项目。项目旨在通过建立中国健康人群队列和基于血液标本的基础健康数据库，从遗传、环境和生活方式等多个层次和水平深入研究危害中国人群健康的各类重大慢性病的主要致病因素、保护性因素、发病机理及流行规律和趋势，为有效地制定我国慢性病预防和控制的策略和措施，开发新的治疗和干预手段，提供中国人群的科学依据。