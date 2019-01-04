别让“晚长”的孩子在等待中错失长高的机会

随着物质条件的迅速提升，我国国民身高也在稳步增长，父母对子女的生长发育重视程度也与日俱增，为应对这样的需求，各地妇幼保健院也相继开始设立专门的身高促进门诊，提供专业的骨龄评估、身高预测以及个性化的身高促进干预方案。然而，仍然还有一些大意的家长认为孩子只是“晚长”，却在等待中错失了孩子最好的长高机会。

抓住孩子长高的三个阶段

一般来说，男孩骨龄到16—17岁、女孩骨龄到14—15岁后基本就会停止生长发育，在此之前的三个阶段是人一生中体格发育的三个关键时期：

1、婴幼儿期：3岁以内（生长快速期），出生时身高约为50厘米，到3周岁时身高约为96厘米，这阶段是我们一生当中身高生长的最快阶段，身高生长约46厘米，约占一生中身高生长的38%。

2、儿童期：3岁至青春期（生长速度减缓期），此期间生长主要由生长激素调节，生长速度相对比较平稳，每年约生长5-7厘米，身高共生长约55厘米，约占一生中身高生长的44%。

3、青春期：女孩约10-16岁，男孩12-18岁（生长加速期）由于有性激素的参与，在增高的同时骨成熟也加快，最终导致骨骺的闭合，身高停止生长，此期间身高共生长约25厘米，约占一生中身高生长的18%。

由上可见，儿童期是我们一生中身高生长最大的一部分，约占44%，所以也是身高干预的黄金阶段，特别是3-6岁的儿童，如果在此期间是身高矮小的儿童越早干预效果越好、费用越少、生长的潜能也越多。但对于孩子的身高发育人们常会有这样一个错误观念，认为孩子身高主要是遗传，后天因素影响很少。而众多研究表明，虽然遗传因素对身高有重要的作用，但是若后天干预做得好，可将后天影响提升至70%，遗传只占30%。美国NBA华裔巨星林书豪就是一个很好的例子，林书豪的父母身高只有168cm，而林书豪身高191cm，远超遗传身高，而这和他父母在他中学时期对他身高促进的投入有着密切的关系。

儿童身高促进的常见方法

在临床干预中除了常见的如维生素A、D，钙、铁、锌等营养素的补充，还有抑制骨龄生长的中药、性抑制剂以及生长激素等药物干预，这些药物干预方法除了需要在专业医师指导下应用以外，也存在一定副作用。因此，一般情况下，我们更倾向于从饮食、睡眠、运动方面对孩子进行日常的身高促进干预。

1、保持充足的睡眠

睡眠时间是孩子长高的主要时间，在夜间深睡情况下生长激素分泌是白天的2-3倍，生长激素的分泌能够直接作用到全身组织细胞，促进骨与软骨的生长。而夜间睡眠质量不好则会直接影响生长激素的分泌，一般在晚间10点至凌晨1点及凌晨4点至早7点这两个时间段是人体生长激素分泌的高峰期。年龄越小，所需的睡眠时间越长，新生儿每天睡16～22小时；1岁以内的婴儿，每天应睡14～18小时；1～2岁的儿童，每天应睡13～14小时；2～4岁的儿童，每天应睡12小时；4～7岁的儿童，每天应睡11小时；小学生每天睡眠时间为10个小时，初中生、高中生每天睡眠时间为9个小时。

2、保证均衡的营养

蛋白质是长身高的主要营养要素，一名处于生长期的少年儿童每天需要500ml牛奶、50g肉以及一个鸡蛋来满足所需要的蛋白质及钙、锌，但摄入量也不是越多越好，摄入过多不仅无法吸收甚至对长高起到负面影响。在日常饮食中少吃补品、保健品如人参、燕窝、冬虫夏草等，少吃动物内脏、长高药物等，这些均容易诱发儿童性早熟，导致儿童身高生长减少。生长期短的食物以及人工养殖的鱼、虾少吃，反季节的蔬菜水果不吃，油炸食品及可乐等瓶装饮料尽量不沾。

3、进行规律的运动

进行规律积极的运动也是促进儿童身高发育的重要手段。锻炼有利于平衡骨骼及全身的钙、磷代谢，加速矿物质在骨内沉积，增加骨密度。运动锻炼能促进全身血液循环的加快，供给身体各器官的血液增多，供给骨骼的营养也就越多，可促使骨骼更好地发育。同时，合理的体育运动可以使骨的应力增加，这也是促进骨生长的良好刺激。相较于室内运动，我们更建议儿童参与户外的活动，因为人体必须有足够的维生素D才能很好的吸收钙和磷，而在户外阳光的照射下可使人体内的7-脱氢胆固醇转化成维生素D，促进钙和磷的吸收加速骨的生长。

在促进长高的运动中我们发现有跳跃性的运动对骨骼生长的作用最大，其中跳绳是所需时间少且促进长高效果很好的一项运动。刚开始参与跳绳运动时，建议先从小幅度小运动量开始，每天4-5组，每组100次，当适应后可逐渐增加到8-10组，每组100次，注意强度不能过大，运动中心率控制在140次/分左右。其余包括摸高、篮球、羽毛球、自行车等运动都对身高促进效果显著，各项目作用没有非常明显的区别，最好是选择儿童喜欢的运动项目，能够持之以恒。悬垂、拉伸的运动对身高促进也有非常重要的作用，比如在单杠或自制的家庭悬杠上，每天晨起和晚睡前各练一次，双手正握杠，脚离地面，全身放松，腰、髋、腿作轻轻抖动，吊悬20~30秒后，休息30秒再做；慢慢适应以后可以试着增加负荷，如在脚踝部系3公斤重物进行悬吊练习。这在拉伸的同时，还能起到改善儿童身体姿态的作用，防止驼背等姿态问题影响儿童身高发展。

最后，良好的情绪也是促进儿童身高发展的重要一点。保持愉悦的心情能够增加生长激素的分泌，而长期处于抑郁、悲伤情绪中则容易抑制生长激素的分泌。因此，营造温暖融洽的家庭氛围、培养高雅的情趣，也是促进儿童身高发展的有利措施。总之，当发现儿童身高处于同龄水平以下时，不能掉以轻心的以为孩子只是“晚长”，却在无为的等待中错失了促进孩子长高的最好时机。