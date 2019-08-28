孩子想要长到1米8，家长必做这3件事！医生：早知道早受益

长得高，是大家最想要的一件事。尤其是身为矮人一等的人，在他们面前千万不要提到身高，因为这是他们心里永远的痛！

坐在教室的位置、排班级队伍的时候、拍团体大合照时，常常都是矮的在前面，高的站后面。不只是孩子自己着急，父母内心也着急。尤其是现代社会许多饮食及生活习惯的改变，都隐藏着威胁孩子长不高的因素！

儿科医师：这五个关键，别忽视

家长们需多多观察自己的孩子，以免错过成长的黄金期。若发现可能有提早发育或生长迟缓的现象，都建议到小儿内分泌科追踪检查，及早治疗。虽然遗传因子占7成，但后天努力还是占3成的！

对症下药才能够真正解决问题，光是烦恼长不高，及胡乱补什么都是不对的，儿科医师归纳出会影响身高成长的因素如下：

1、生长激素

生长激素影响身高最直接的因素，晚上11点至凌晨2点间是人体生长激素分泌的高峰期，孩子须在熟睡的状态下才不会影响生长激素分泌。

2、甲状腺素

甲状腺素分泌不足会直接影响脑及骨骼的发育，所以甲状腺素是新生儿出生时必筛检的项目之一，而且它还能促进生长激素的分泌。如果在新生儿时期就发现了分泌不足的问题，临床上在出生后三个月内得到甲状腺素治疗的婴幼儿，其身高以及智力都可以跟正常人一样，但可能需终身接受甲状腺素的治疗。

3、骨龄（生长板）

长高不是看年龄，而是骨龄，男孩的骨龄11-13岁是快速成长年，14-16岁会进入慢速年；女孩的骨龄11-12岁是快速成长年，13-14岁是慢速年。

所以孩子身高成长情况要看生长板是否愈合，如果用盖房子来比喻，身高像是一栋楼的高度，那么生长板的厚度，能看出这栋楼的施工进度。如果已经长满了，那身高的高度就是如此，但若没有长满就有再成长的可能。

4、生活习惯

需要建立充足睡眠、适度运动的规律生活。

5、营养

多多补充和生长、骨骼有关的食物，养成均衡饮食、不挑食不偏食、少吃零食饮料的习惯。

送给孩子这三样礼物

帮助及陪同孩子建立以下三点好习惯，才不会错过长高的黄金期，在这个过程中也可以经营亲子之间的关系，不让成长的压力只落在孩子的身上。

第一礼：吃对的饮食

不要以为单纯补充钙质就可以长高了，因为钙质是维持骨头坚固度的原料，并不会直接促进身高增长。根据2013年在哥本哈根调查城市中的学童饮食研究，发现真正能帮助长高的营养素是蛋白质和它分解出来的精氨酸，因为精氨酸可以刺激生长激素的分泌。

此研究发现每天摄取饮食含精氨酸达2.5-3.2克的孩童与每日摄取量未达2.2克的孩童相比，身高成长的速度有明显差异，但建议不要只补充精氨酸，而是多吃含精氨酸较高的食材，如鲜虾、海产类、鸡胸肉、猪肉、核果类、豆类、南瓜等。

第二礼：每周要运动

跳绳、打篮球都是不错的运动，因为根据中医理论，跳跃的动作可以刺激脚底的涌泉穴，有增加精气、强筋壮骨的效果。

第三礼：要睡得饱饱

建议晚上10点前要入睡，才能赶上分泌生长激素的时间。

（本文作者：马啸 辽宁省新民市人民医院儿科副主任医师；来源：南方健康）