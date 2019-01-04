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记住三个“九”,健康又延寿

血压不超139 心率小于99 血糖低于13.9

卫生部全国临床检验标准委员会临床应用准则专家委员会委员 姜晓峰

2019年01月04日08:47 来源：人民网-生命时报

在中国的数文化中，“9”寓意长长久久，非常吉祥。下面跟老年朋友分享3个关于“9”的健康数据。

第一个“9”：血压不超过139。世界卫生组织提出建议使用的血压标准是：收缩压小于或等于140毫米汞柱；舒张压小于或等于90毫米汞柱。换句话说，老人应把血压值控制在139以内，否则易造成意外事故。一般情况下，早期高血压患者通过日常饮食和运动等手段，可控制血压。

第二个“9”：心率小于99。心率是指人在清醒且安静的状态下，心脏每分钟跳动的次数。正常成年人心率通常为60~100次/分钟，也就是说，老人要把心率控制在99以内。心率加快，反映出体内交感神经活跃。交感兴奋，会分泌出大量肾上腺素和去甲肾上腺素等儿茶酚胺类物质。当交感神经持续活跃、肾上腺素分泌水平持续升高时，心脏的消耗也同时变大。所以心率快，会造成心肌供氧减少，心脏供血不足、心肌缺血。

第三个“9”：血糖低于13.9。糖尿病患者如果连续两次测试血糖（空腹）都超过13.9毫摩尔/升，就要检查酮了。医学上，13.9毫摩尔/升是判断酮症酸中毒的重要参考数值。当糖尿病患者测血糖发现超过这个数值时，应高度警惕，尤其是伴有口干、多饮、多尿、消瘦、异常疲倦、呼吸出现水果气味等情况时，应及时就医治疗。

(责编：李轶群、杨迪)


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