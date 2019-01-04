腰疼腿麻 留心腰椎间盘“老化”

腰背部是人体用力最多的部位，为人体提供支持并保护脊柱。其中，腰椎间盘位于腰椎椎体之间，对腰椎椎体起支撑、连接和缓冲作用。腰间盘中间是髓核，85%是水分,随着年龄增大，髓核水分会不断减少、弹性降低，腰椎灵活度也越来越差。腰痛，其实是腰椎间盘这个零件用久了。而腿麻则有可能是髓核在椎间盘内的位置发生了变化，挤压到了相邻的神经根。

腰椎间盘是一个软骨纤维环，内部盛满果冻状髓核。由于不断运动，椎间盘逐渐老化脱水、僵化变硬，受挤压后变形或表现出微裂口，内部果冻状髓核渗出，硬化结痂，这就是椎间盘突出物，压迫到神经或者脊椎，引起各种颈椎痛、坐骨神经痛。

事实上，腰椎疾病可能导致极为严重的后果。比如，患者在出现腰背部疼痛、下肢疼痛、麻木及感觉异常等早期症状如果不做治疗的话，随着病情的发展，突出的椎间盘可能造成脊髓、神经受到压迫，到这个时候，患者就可能出现行走障碍甚至瘫痪、大小便失禁等。腰椎间盘突出症发展到一定程度需骨科手术治疗。

腰椎疾病近年来出现低龄化趋势。其中，导致腰椎间盘退行性改变的主要原因是长期慢性积累性劳损，除去职业原因、疾病或外力伤害所引起，由于自身保健意识不强，平时生活中发生习惯性用错腰的情况很常见。

久坐不动，加上姿势不正确是导致腰椎疾病的主要原因之一。这是因为坐着时腰椎的负荷比站立时大，此时骨盆后倾，腰椎前凸消失，身体重心移向脊柱前方，椎间盘受压大。有研究表明，人体在前倾20度坐着时，腰椎间盘内的压力最大，而这正是伏案工作时经常保持的姿势。

正确的坐姿应该是上身挺直、收腹，久坐后最好每隔40分钟左右活动一下，如扩胸运动、向后仰腰、向上牵拉等。另外，腰椎间盘突出症患者建议坐有腰托的坐椅，此时腰椎前凸接近直立位置，负荷也相对较小。

对于一些久站的人来说，应尽量避免穿高跟鞋，以免身体重心前移。同时挺胸收腹，保持身体直立。若需长时间保持弯腰或腰部前倾，可用双上肢支撑上身重量，减轻腰部负荷。如已经被腰酸背痛所折磨，还应检查讲台或柜台高度是否合适，一般应配合自己的身高，站立时高度与髋部持平为宜。预防腰椎间盘突出症应注意下面几点：

1.睡硬板床。使脊柱能保持自然生理曲度，腰部肌肉处在休息状态，腰椎也轻松无负担。

2.腰腿不受凉。养成良好的饮食起居习惯，呵护腰腿不受凉，爱惜自己不过劳。

3.蹲下取重物。应该先蹲下拿到重物，然后慢慢起身，尽量做到不弯腰。

4.站如松坐如钟。不久坐也不久站，站或坐都要端正，胸部挺起，腰部平直。

5.姿势多变化。同一姿势不应保持太久，适当进行原地活动或腰背部活动，解除肌肉疲劳。