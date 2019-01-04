冬季进补药膳吃起来！8种体质对号入座

秋冬进补，许多人将目光瞄向了药膳。身处广府汤发源地的广东，炮制药膳可谓小菜一碟。今天我们就请广东省佛山市中医院药剂科主任中药师曾荣香，根据八种体质，手把手教教大家如何在家里烹饪健康药膳!

气虚体质常气喘

气虚体质的人会感觉乏力、气短，严重时稍稍活动都会感觉很累，爬两、三层楼就已经气喘吁吁了。

【专家推荐】

参、芪、五指毛桃来益气：北芪、党参是常用的补气药，适合气虚伴阳虚的人群。阳气虚偏重的人会伴有畏寒、手脚凉等症状，用红参代替党参更适宜;气阴虚的则用西洋参补气养阴，每天10克左右开水浸泡约10分钟后代茶饮用，重复浸泡多次，至水无参味为止;气虚夹湿的，用五指毛桃益气祛湿非常对症。选择以上药物炖鸡汤，是益气的佳品。

阴虚体质爱上火

阴虚体质易“上火”，实际上这是一种虚火。经常感觉手足心发热，是阴虚内热的一种表现。因为易“上火”还会表现出消瘦、咽干口燥、面部的两颧潮红、自觉身体一阵阵发热(实际体温并不高)、晚上容易盗汗、心烦易怒、便秘等现象。

【专家推荐】

枸杞菊花茶：因为阴虚体质会产生内热，所以需要用玉竹、麦冬、石斛之类具有滋阴、清虚热作用的药材;可以经常用玉竹、麦冬泡开水代茶饮用，或者做成药膳;也可以喝五汁饮，取梨汁、荸荠汁、桑葚汁、麦冬汁、藕汁各适量，和匀凉服;熬夜伤阴上火的人，不妨试试用枸杞加上菊花泡水，不但养肝阴、清肝火，还可以明目。

阳虚体质手脚凉

很多人在日常生活中经常会出现畏寒怕冷、手脚冰凉、尿频、常腹泻、出汗多、神疲乏力、皮肤暗沉等现象。

【专家推荐】

韭菜炒蛋：对于阳虚，需要用温阳的办法，平时的饮食需要偏温一些。韭菜是一种温性的食物，最宜养阳性，韭菜炒蛋是一道简单方便有效的佳肴。现在是河虾上市的季节，韭菜炒鲜虾仁也不错;冬天手脚不温的人可以用当归、生姜煲羊肉汤，温阳补血行血。当归的味道比较重，煲汤用量不宜太多，一般5到10克即可。

特禀体质易过敏

特禀体质，通俗的说就是过敏性体质。比如有过敏性鼻炎的人，遇到空气不好的环境，特别是有粉尘时，会诱发喷嚏，严重的会出现过敏性哮喘。过敏性紫癜，过敏性荨麻疹等也属于特禀体质。

【专家推荐】

小米芝麻绿豆粥：日常饮食应多吃一些滋阴清热、养血补气的食物，如小米、芝麻、绿豆、薏苡仁、黄豆等，用它们熬粥就不错。而辛辣食物、虾、蟹、海鲜类食物、牛肉、羊肉、鹅肉、韭菜等，平时要尽量少吃，甚至要忌口。

瘀血体质易疼痛

瘀血体质的人存在气血不通的情况。可表现为面色口唇晦暗，舌紫暗或有瘀点瘀斑，头、胸、胁、腹或四肢等处刺痛而且疼痛晚上加重，女性生理期容易痛经。

【专家推荐】

当归田七乌鸡汤：饮食方面建议多吃些活血类的药物，适合煲汤的药膳有当归田七乌鸡汤。可取乌鸡1只，当归10克，田七5克，生姜1块，先把当归和田七放清水中浸泡二十分钟再将如上材料放入锅中，加盐，倒入清水水开之后小火焖3个小时鸡肉烂熟即可食用。

平和体质最健康



平时大部分的人都是平和体质，此类体质的人气血比较旺盛，身体也比较强壮，气血、阴阳比较平衡，没有出现什么偏差，是最稳定的、最健康的体质!

【专家推荐】

无需进补别挑食：对于这种体质，平时说的“辛、甘、酸、苦、咸”五味不能太偏，需要平衡膳食。长期饮食不平衡，如过于辛辣、过酸、过咸等，都可能把体质调坏。建议这类人平时吃东西要较平和些，或保持五味协调、阴阳平衡，粗细粮食要合理搭配。

痰湿体质易生痰

痰湿体质的人多伴脾虚，脾虚不能运化水湿就会生痰，所以有痰湿症的人，可以通过健脾的方法来运化痰湿。脾气健运，水湿就不容易留存，自然就可以恢复正常了。

【专家推荐】

陈皮煲汤、泡水：云苓、薏苡仁、土茯苓都有健脾祛湿的功效，痰湿体质的也适合使用;芡实、莲子也是常用的健脾祛湿药，同时这两个药还带有收涩之性，所以更适合于痰湿证伴有腹泻的人;痰湿证如果出现腹部胀满，食欲减退，咳嗽有痰，可使用广(新会)陈皮泡开水喝，或者煲汤。

湿热体质易困倦

湿热体质的人常常偏胖。症状大多是神疲乏力、易困倦、四肢无力、湿疹、舌苔厚、不想吃饭、大便黏马桶、小便黄等。常会感觉身体比较困乏，提不起精神，有时口气也比较重。

【专家推荐】

荷叶薏苡仁煲水：云苓、木棉花、薏苡仁、土茯苓是大家喜欢用来煲汤祛湿的好食材，祛湿作用好，又有健脾的功效，同时药性不会太寒凉而影响肠胃功能;夏天用荷叶10克，薏苡仁30克煲水200~300毫升茶饮，是祛暑湿的好饮料;平时湿热体质者要少吃甜食、辛辣刺激的食物，少喝酒。也不宜食用：燕麦、银耳、蜂蜜等滋补食物。比较适合湿热体质的食物有：苦瓜、丝瓜、芹菜、兔肉、鸭肉等。