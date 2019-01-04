现代社会生活节奏快，人们精神时刻处于高度紧张状态，眩晕时有发生，轻者眼花、头重脚轻，重则如坐车船、视物旋转，影响工作与生活。

中医认为，眩晕多由情志不调、饮食内伤、体虚久病、失血劳倦所致，不同症状、病因和体质调理各有侧重，不妨试试下面5个方法。

1.气血亏虚者，宜益气养血。中医有“气虚则清阳不展，血虚则脑失所养”的说法，意思是说气血亏虚会导致头晕目眩，表现为面色苍白、神疲乏力、心悸少寐、食欲不振等，尤其在劳累、运动后症状更为明显。如果有以上情况，可选归脾汤来益气养血、健脾安神。本方配合鸡肉、羊肉炖煮肉汤效果尤佳。建议每周炖煮一次服用，若出现脘腹饱胀等不适，需停用并咨询医师。

2.中气下陷者，宜益气升清。先天脾胃不足（中气下陷）、体质因素（痰湿体质）等，均可引起脾胃升降功能失调，导致清阳不升，而头为清灵之官，清阳不升，气血就不得上充养脑，会出现头晕、昏蒙不清、困顿、精神不振、纳呆等表现，此时宜用补中益气汤来调理，以升清降浊。本方可熬粥或配合粥汤服用，健脾和胃效果非常好，2~3天喝一次即可。

3.痰瘀内生者，宜化浊活血。痰瘀互阻，上蒙清窍，就会出现头痛、视物旋转、憋闷、呕吐痰涎等症。临床上，半夏白术天麻汤和桃红四物汤对燥湿祛痰、通窍活络效果很好，符合以上症状的人群可在医生指导下挑选其一服用。需要注意的是，方中半夏需选用半夏的炮制加工品——制半夏，并煎加姜、枣调煮。本方不宜长期服用，服用2~3剂后若情况没有改善，应及时就医，或改用天麻粉。

4.髓海空虚者，宜益肾填精。劳累过度或年老体弱均可致肝肾不足，肾精亏虚则不能生髓，而脑为髓之海，髓海不足，会致眩晕久发，表现为视力减退、两目干涩、失眠健忘、心烦口干、耳鸣、腰酸膝软等，此症宜用左归丸滋养肝肾、养阴填精，本方熬制滋膏则补益肝肾效果更好。

5.阴虚阳亢者，宜滋阴潜阳。长期精神紧张焦虑、忧愁抑郁，会影响肝脏疏泄，肝失所养、肝阳上亢会诱发眩晕耳鸣、头痛且胀、急躁易怒、肢麻震颤、失眠多梦等症状，建议服用天麻钩藤饮改善不适，待病情缓解后，可改用逍遥丸配合六味地黄丸以疏肝解郁、养阴益肾。▲