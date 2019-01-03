“心病”到底是不是病

在心理门诊，常有一些病人问：“医生，我得的是不是抑郁症？抑郁症是心理问题，为什么要吃药，做心理治疗不行吗？”我个人的观点是“心病还得心药医”，吃药不能解决心理问题。

长期以来，人们认为心理疾病或问题是病人的“想法”出了问题，要么杞人忧天，自寻烦恼；要么思想偏执，“钻牛角尖”；要么受到刺激，心生绝望……因此，都寄希望于医生的一番说教而改变病人的想法，以解心结。那么“心病”到底有何因？解法到底有哪些？

“心病”的确也是病

“心病”是民间的俗称，如果将其纳入医学考量，“心病”属于精神医学和心理学范畴。究其原因，可分为器质性与功能性两类。

排除感染、中毒、脑肿瘤、代谢等病因引起的器质性精神障碍，功能性精神/心理失常可分为精神疾病和心理问题。前者指分裂症、躁狂症、抑郁症、神经症等精神障碍；后者是社会适应、人际关系、恋爱婚姻、学习压力等方面的心理失衡。

两者的区别在于，前者因大脑神经生化、神经内分泌的病理性改变，导致脑功能紊乱，心理修复机制破坏，而出现感知、思维、情绪和行为的临床症状。而后者则没有上述病理机制，也就没有相关的临床症状，只是困惑、苦闷、烦恼、焦虑、愤怒、紧张和恐惧等心理状态的失衡表现。

因此，它们在发生、发展和预后上都有本质的区别，治疗自然不同。不过，两者之间也有联系，心理失衡有可能转化为精神疾病，而精神疾病治疗好转后，仍然会有心理失衡的问题，在治疗上需相互借鉴。

治疗不能靠“一方一药”

产生“心病”的原因不同，治疗方法也就不同。单用心理治疗或药物治疗都有各自的局限性。精神疾病包括重性精神障碍和轻性精神障碍。心理失衡包括人际关系、学习工作和恋爱婚姻等问题。针对不同情况，采取对应的治疗。

重性精神障碍（重性障碍） 包括精神分裂症、双向情感障碍、内源性抑郁症、分裂-情感障碍等，其治疗原则是“以药物治疗为主，心理治疗为辅”。由于重性患者存在大脑神经递质代谢异常，只有药物才能改善异常代谢对大脑的损害，消除其精神病理活动，让患者恢复理智，因此用药至关重要。心理治疗的作用在于改善患者的对立情绪，建立信任关系，提高治疗的依从性。在患者恢复理智后，鼓励患者树立信心，消除“病耻”心理，对坚持治疗，恢复生活工作，至关重要。

轻性精神障碍（轻性障碍） 包括抑郁性神经症、反应性抑郁、焦虑症、恐惧症、强迫症、躯体形式障碍、心理因素相关的生理障碍等。其治疗原则是药物治疗与心理治疗并重。轻性障碍患者同样存在脑代谢异常，所以用药仍然十分重要。同时，轻性障碍患者有一定的自知力，其发病及预后与个性特征和社会心理因素密切相关。因此通过心理治疗，让患者了解自己的疾病状态，认识个性特征对疾病的影响；提高对环境压力、人际关系的认识，采取正确的应对方式；帮助患者识别负性自动思维，通过认知重建，而改善负性情绪。

心理问题 包括各种原因引起的心理冲突和心理矛盾，表现出郁闷烦恼，紧张恐惧，愤怒攻击等心理失衡。其治疗原则是心理治疗为主，必要时临时用药。心理问题者无脑神经递质代谢异常，而是心理成长过程中遇到的问题，表现为心理敏感，应对方式不当，对环境反应过度或反应不足而产生的烦恼，药物不能解决成长中的问题。对有些求助者出现的失眠，情绪失控等症状，可以临时用药，在心理危机消失后，即可停药。

综上所述，要解决千姿百态的“心病”，不能靠“一方一药”，必须“治病循因”，找到了真正的原因，才不会茫然无措，才会有正确的治疗方案。（程守勤 丁一整理）