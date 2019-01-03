乱用促排卵药，后果很严重

“一个、两个……这儿还有一个，一共7个孕囊！”超声屏幕上显示一个异常增大的子宫，整个子宫内膜全是密密麻麻的孕囊样回声。检查床上的这个瘦小女士竟是一名怀了7胞胎的孕妇。很明显，这个孕妇是滥用促排卵药的又一名受害者。

二孩政策全面放开后，释放出大批高龄女性的生育意愿。随之而来，一些违规、滥用现象也逐渐增多。

河南省人民医院生殖中心体外受精—胚胎移植科主任张少娣在临床工作中发现，近年来，接诊的4胞胎、5胞胎逐年增多，基本都是孕妇在小诊所、基层医院等不规范使用促排卵药物导致的。

这位怀上7胞胎的患者27岁，结婚1年多没怀孕，听邻居的介绍，找到镇上一位“专看不孕症”的“专家”。“专家”给她开了促排卵药。等她怀孕到县医院做超声检查，如此严重的多胎妊娠吓得县医院医生赶紧提醒她尽快转到省城接受减胎治疗。医生在超声引导下，筛选出发育得最好的两枚胚胎保留，其余的5枚胚胎分两次手术针刺减掉。

另一位患者同样吃了不规范使用排卵药的苦，患上了卵巢过度刺激综合征。这是一种较严重的并发症，也是目前辅助生殖技术唯一可能致死致残的并发症。这位患者胚胎移植不到1个月，就胸腔积液、腹腔积液，全身水肿，苦不堪言。在当地医院治疗，几天放一次积液，每次几百毫升，积水越来越严重。来到河南省人民医院生殖中心时，患者身上带着引流管，绝望地要求把胚胎拿掉。医护人员一次就为她放出6400毫升积液，连放3天，加上辅助对症治疗，她的水肿才有好转。

编后：

辅助生殖技术的问世，解决了很多不孕不育夫妇的难题，在帮助千万家庭实现“求子”愿望的同时，也减少了一些遗传性疾病的发生。但是，辅助生殖技术的应用是有前提条件和规范的，滥用给孕妇健康带来的危害已经触目惊心。究其原因，一方面是一些家庭在生育上妄图“一劳永逸”，对辅助生殖技术缺乏科学、客观的认识，容易轻信广告或别人的忽悠；另一方面是一些非法行医者利用期待生育者的特殊心理，为获取利益故意隐瞒风险和危害；同时，也有一些医疗机构在人员、技术条件不完全具备的情况下，盲目开展辅助生殖项目。这些问题已经引起政府高度重视。对此，国家卫生健康委等12个部门开展了查处违法违规应用辅助生殖技术专项行动。政府要严管，医疗机构要规范，个人要理性，才能让辅助生殖技术真正造福千家万户。