跷二郎腿易致骨盆歪斜

为什么有些人走路高低肩，怎么看背影都是歪的？这么不美观的体态，很可能跟日常的两个常见小动作有关系。什么？你不介意体态？如果影响健康，甚至影响生育，这你总该重视了吧！快来跟康复科医师学几招，测一测自己的骨盆是否健康，再看看怎么纠正改善，让自己的体态健康又美观。

小测试：你的骨盆体态健康吗？

先来做个自测，观察自己的体态是否符合以下几点：

1.脚伸直时左右脚长度不一。

2.鞋底的磨损不均匀。

3.左右肩膀高低不同。

4.腰左右两侧高低不同。

5.抱着双膝的时候，膝盖的中心点不在身体中央。

6.抱着双膝时，双膝高度不同。

7.仰卧的时候，双腿放松，脚尖角度不同。

8.穿裤子或者裙子的时候，老是向一面偏转。

9.和朋友走路，朋友抱怨说你总是挤她。

10.双手举起来的时候，手指尖的高度也不一样。

11.束角坐姿的时候，膝盖高度也不同。

如果上述问题，符合条件的超过了五项，那么您很有可能有骨盆歪斜的问题。

所谓骨盆歪斜，是指骨盆不在正常位置，包括骨盆的前后倾、侧倾及旋转。

南方医科大学珠江医院康复医疗中心主任黄国志教授介绍，临床中最常见的就是骨盆的侧倾和回旋。

骨盆是围绕人体横轴、纵轴及矢状轴三维旋转的，当出现侧倾时，骨盆位置高的一侧因侧面腹部和腰方肌过度收缩，从而导致该侧骨盆抬高。如果深层肌肉（如髂腰肌、竖脊肌等）力量不均不平衡的情况不断发展，那么骨盆除了侧倾，还很可能前屈和后仰，造成更为严重复杂的骨盆回旋，导致的后果就是部分肌肉功能紊乱。

这两个常见姿势是诱因

南方医科大学珠江医院康复医疗中心郑彭医师介绍，有两个人们日常常见的站、坐动作，其实是导致骨盆倾斜的祸首。

最常见的就是坐时跷二郎腿，这是造成骨盆歪斜的最常见因素。经常跷二郎腿，两条腿相互制衡的肌肉平衡会被打破，绝大多数的骨盆歪斜并非骨盆自身问题，而是骨盆周围的肌肉失去了原有的功能，拉着骨盆改变了原有的正确角度。

另一个常见动作是重心靠一侧腿站立。很多人在站立时，习惯重心靠向一侧，觉得更舒服、省力，其实长期如此是不健康的。重心靠一侧站立，会让该侧骨盆抬高，久而久之，这一侧的腰侧肌肉会过紧，使该侧骨盆持续抬高。

骨盆歪斜不是小问题

郑彭说，对于骨盆歪斜，有些人觉得不痛不痒的，不会有啥大问题，其实并没有这么简单。骨盆歪斜引起的健康问题不可小觑。

首先，骨盆歪斜会导致长短腿、高低肩，这不仅是姿态不美，还可能引起脊柱侧弯。由于骨盆一高一低，久而久之骨盆高的一侧，腿会显得短，因为腿的长短有变化，所以脚踩地力量不均衡。而为了使身体平衡，脊柱会弯向高的那一侧，于是肩膀也会变得一高一低，脊柱出现侧弯。

其次，可导致静脉曲张。

骨盆侧倾会使一侧髋关节变紧，影响血液循环，久而久之就容易造成静脉曲张。个别人会因为一些神经线受到压迫，出现下肢发麻的情况。

第三，影响生殖系统。

骨盆里面有生殖系统，骨盆歪斜很容易给骨盆造成压力，盆腔内的血液循环不顺畅，很容易造成生殖系统紊乱。

三个体式帮助纠正盆骨歪斜

通过纠正站姿、坐姿和一些体式、动作的锻炼，能够使盆骨歪斜得到一定程度的改善。首先要调整正确的坐姿：身体的重心放在坐骨上，保证腰背挺直，肩膀放松，双腿微微分开，小腿垂直地面，脖颈自然伸直。其次，松解侧腰紧张的肌肉：可以运用泡沫轴来回滚动的方式，松解骨盆高的一侧腹部（侧腰）的紧张肌肉。

康复专家介绍了以下三个体式练习，来帮助纠正歪斜：

（1）束角式：坐姿，屈膝，脚心相对，双手十指相扣抱住双脚。吸气，把脊柱伸展打开。呼气，上身进入前屈。（注：骨盆歪斜者做此动作时，膝盖会一高一低，应尽量控制将更多意识放在你感觉比较紧张的那一侧上。）

（2）牛面式： 双脚交叠，脚跟去贴对侧的臀部，膝盖一条直线。吸气，双手向前爬，让身体下沉。呼气，收腹部，骨盆下沉到地面。（注：对经常跷二郎腿的人，此动作可能会很有困难，不需要勉强，保持上身垂直地面就可以，暂时不需要前倾，循序渐进地练习。）

（3）三角式站姿：双脚大幅分开，大约两个到两个半肩膀宽。右脚尖外展，左脚尖内收。吸气，手臂平展体侧。呼气，上身平移向右，向下，让右手去接触地面。(文/全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、郑彭)