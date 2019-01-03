关于心脏病的12个知识

心脑血管疾病堪称是威胁健康的第一杀手。但对于相关的疾病知识，大部分人要么知之甚少，要么误区不断。以下是我们总结的一些心脏疾病真相，希望读者们多了解。

1.心脏病不是随便诊断的，不是曾经胸痛过或心悸过就是心脏病，它需要有明确的诊断标准进行判定。心脏病有很多种，可以表现为血管问题、心肌问题、心脏电路问题以及心脏瓣膜问题，对应的代表疾病分别是冠心病、心肌病、心律失常和心脏瓣膜病。而稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛和心肌梗死都属于冠心病，危险程度依次增加。

2.心电图的ST-T段改变不一定是冠心病，一闪而过的胸痛一定不是冠心病。冠心病的诊断还需要结合症状、心电图、心脏超声等结果，最终的金标准是冠脉造影。

3.典型的心绞痛由运动诱发，持续数分钟，位于胸骨后，可有上肢、牙齿等部位的放射痛，超过30分钟的持续胸痛需要怀疑心肌梗死，应立即就医。持续疼了几周或几个月的胸痛不是心绞痛，持续只有1秒钟的更不是心绞痛。

4.怀疑心肌梗死时，不要硬撑，按压穴位、吃丹参滴丸也用处不大，必须赶紧去医院，不要错过最佳治疗时间。如果明确了急性心肌梗死，评估好了风险，必须早做决定，不能在等待中让心肌彻底缺血坏死。与其找七大姑、八大姨询问意见，不如认真听取接诊医生的建议。

5.对于急性ST段抬高型心肌梗死的患者，植入支架是为了挽救生命，而不是为了赚你的钱。进口支架和国产支架主要差别在价格上，从临床上使用的效果看，在血管再通和并发症方面并没有差异。

6.如果放了支架，就要乖乖吃抗血小板药物，虽然它们会增加出血风险，但这与支架内血栓形成相比，都是小事。此外，支架不是保险，放了支架也不是万无一失，该控制的血压、血糖、血脂还是要控制，该戒的烟还是要戒。记住，放支架不是为了让你为所欲为。

7.喝酒有益心血管健康？恐怕只有卖酒的才会这么认为。适量饮酒也不行，做到滴酒不沾最好！

8.每个人都会发生动脉粥样硬化，这从我们十几岁就开始了，年纪越大越严重。药物治疗能够稳定或延缓粥样斑块的进展，但不能逆转和消除，就像脸上的皱纹，到了年纪，总会有的。

9. 窦性心律就是窦房结主导的心律，是正常心律而不是病，每个健康人的心电图都是窦性心律，心率为60~100次/分。

10.原发性高血压不能治愈，偏方不行，中药也不行，与其苦苦追寻并不存在的除根方法，不如乖乖把血压控制在正常范围。

11.不是只有年纪大的人才会得心脏病，年纪大的人得冠心病的机会多一些，但30～40岁的心肌梗死也并不少见。年轻人可能患有心肌病、心律失常，这些都是猝死的高危因素，千万不要认为死神不会对年轻人下手。

12.遇到身边的人发生了意识丧失，呼之不应，脉搏和呼吸消失，确认环境安全后，赶紧打电话求救，而后开始心肺复苏。掐人中、针灸没什么用处。▲