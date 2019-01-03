保障正常福利也是担当

近日，中办、国办印发《关于做好2019年元旦春节期间有关工作的通知》，指出组织好正常的党团、工会活动，保障干部职工按规定享有的正常福利待遇。近年来，每逢元旦春节，两办都明确要求保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，可谓说到了干部职工心坎上。

自古以来，春节、端午、中秋等传统节日，邻里亲朋间馈赠一点手信，是寄托一份真切祝福、传递一份浓浓情意。新中国成立初期，柴米油盐、文娱活动等过节福利贴补了人们物质精神生活。改革开放以来，干部职工福利制度历经改革，更好发挥着凝心聚力、团结前进的重要作用。可以说，正常节日福利在人们心中有着深厚的情感根基，机关、企事业单位在传统节日发放正常福利，赓续的是文化传统；职工婚丧嫁娶按规定聊表慰问，契合的是相互关心、亲密合作的“家文化”，具有凝聚人心的仪式感。

但是，一段时间里，在一些地方一些单位，原本礼轻意浓的过节福利出现了走样变味，节日福利在一些单位成了奢靡之风乃至贪污腐败的挡箭牌，群众意见很大。中央重拳反腐，八项规定剑锋所指，不正当的福利逐渐销声匿迹。但有的单位也出现曲解政策、无限缩紧职工福利待遇的倾向，一些领导干部错误地将八项规定与职工合法权益相对立，为了不惹麻烦干脆来个“一刀切”，正常福利一律停发。这种矫枉过正的做法，与关爱职工、鼓舞人心、激励干事创业的福利制度安排并不相符。

从这个意义上讲，两办连年发文，不断明确“保障干部职工按规定享有的正常福利待遇”，是对中央精神的贯彻，是对曲解规定的警示。今时不同往日，早已不是“盼着过节物资打牙祭”的时代，大多数人在意的其实不是过节福利本身，而是附着在正常福利上的归属感。推动正常福利回归，光明正大将“温暖”送到位，恰是担当作为的表现。

必须明确的是，保障按规定享有正常的福利待遇，绝不是给整治不良风气“踩刹车”，而是要划清正常福利和灰色“腐利”的界限。江苏规定节日慰问品不超1800元，上海要求发放节日慰问品需附本人签收清单，江西明确不可发放现金、购物卡等……全国各地工会明确正常福利标准，划定依规发放红线，让福利规范起来、透明起来。以社会公平角度观之，从任性福利到规范福利，从隐性福利到显性福利，是福利规范化、透明化的大势所趋。严格执行标准，才能保证该发的正常福利，一个都不能少；不该发的“腐利”，一个都不会发。

引导合理福利预期，规范正常福利发放，是打造健康政治生态的需要，也是培育成熟社会心态的需要。从把正常福利堂堂正正发到位等具体事项入手，让规则的每一寸边界都清晰明朗、深入人心，风清气正就会不断得到巩固和深化。

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 05 版）