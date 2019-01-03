中医十问歌，自辨寒热虚实

编者的话：中医有四种诊断方法，即望、闻、问、切。其中，问诊占有重要地位，古人将问诊经验总结为《十问歌》：“一问寒热二问汗，三问头身四问便，五问饮食六胸腹，七聋八渴俱当辨，九问旧病十问因，再兼服药参机变。妇女尤必问经期，迟速闭崩皆可见。再添片语告儿科，天花麻疹全占验。”提示医生接诊时，要全面、详细地询问患者信息，以免漏诊、误诊。而且，患者了解一些中医问诊常识，也会对就医起到指导作用。

一问寒热

寒热是辨别患者病邪性质和机体阴阳盛衰的重要依据。

河南省中医院肿瘤内科主任刘培民解释，“问寒热”指询问患者是否感觉怕冷或发热。“寒”可分为：遇风觉冷，谓之恶风；自觉怕冷，多加衣被或近火取暖不能缓解，谓之恶寒；若加衣被或近火取暖能缓解，称为畏寒。“热”包括体温升高，或体温正常而自觉全身、局部发热。

中医又根据寒热之间的关系进行分类，以此细致辨别疾病，患者也可根据以下表现看看自己属于哪种症状：恶寒发热，指恶寒与发热同时出现；只感觉冷而不发热，称为但寒不热；只感觉发热而不怕冷，则为但热不寒；寒热往来，指恶寒与发热交替出现。

二问汗

汗能反映人体阴阳和表里两方面变化，“问汗”主要诊察患者是否出汗及部位、时间、多少等。

表证辨汗：表证无汗多为外感风寒；表证有汗为表虚或表热证。

里证辨汗：汗出不已，动则加重者为自汗，这类人多为阳气虚损；睡时汗出，醒则汗止者为盗汗，多属阴虚内热；身大热而大汗出，多为里热炽盛；先恶寒战栗，继而全身大汗者为战汗，多见于急性热病；汗出身热、烦躁不安、脉来急促，为邪盛正衰之危候。

局部辨汗：头部出汗可能是由于阳热或湿热；额部出汗，脉微欲绝，为元阳离散，虚阳浮越之危象；半身汗出者，无汗部位多为病侧，可因痰湿或风湿阻滞，或营卫不和，或中风偏枯；手足心多汗，多因脾胃湿热，或阴经郁热所致。

三问头身

《景岳全书》中记载：“问其头可察上下，问其身可察表里。”头为诸阳之会，精明之府；周身、四肢为十二经脉循行之处，脏腑气血之荣。无论外感还是内伤，都可引起头、周身、四肢病证。

刘培民指出，问头身主要包括头晕、身痒、麻木、乏力等患者自觉症状，中医还会询问症状持续时间、诱因、表现、缓解因素和主要兼证等。比如头痛者多感受风邪，治疗时应搭配疏风药物。此外，“火盛于内”也可表现为头痛，但这部分患者除了头痛，其他部位也会有热证表现，比如咽喉疼痛。

四问便

大便的排泄与脾胃受纳运化、肾阳温煦、肝的疏泄、脾气肃降都有密切关系。小便的排出，与肾的气化、脾的运化、肺的肃降以及三焦通调有关。所以，“二便为一身之门户，无论内伤外感，皆当察此，以辨寒热虚实。”

临床问二便，主要询问二便次数、便量、性状、颜色、气味以及排便时间、排便时的感觉和有无伴随症状，这些方面的变化提示患者一身的寒热虚实演化，如果发现异常必须引起重视。

五问饮食

脾胃是人体最重要的器官之一，是气血生化之源。人体生长发育、维持生命的一切营养物质都要靠脾胃供给。一旦脾胃功能失常，人体健康、新陈代谢、气血循环等都会受到严重影响。

吃得少、消化不良者，或为脾胃气虚，或为内伤食滞，或为湿邪困脾；日常容易厌食、胃部胀痛、嗳气、泛酸的人，多为消化不良；喜欢吃热食或吃完饭后常感觉饱胀者，多是脾胃虚寒；厌食油腻、胁胀呕恶，可见于肝胆湿热、横逆犯胃；消谷善饥者，多为胃火炽盛，伴有多饮多尿者，可见于消渴病；饥不欲食者，常为胃阴不足所致；食入即吐，其势较猛，多属胃中实火上逆；朝食暮吐，暮食朝吐，多因脾胃虚寒；吞咽艰涩、胸膈阻塞者，多为噎膈证。

患者发病过程中，如果有食欲减退、日渐消瘦等表现，说明脾胃功能渐衰，预后较差；如果患者食欲、食量逐渐好转，为胃气逐渐康复，预后良好；但如果危重患者突然食量大增，称为“除中”，是胃气败绝的“回光返照”征象。所以，“问饮食”可以了解患者的脾胃功能盛衰，并判断疾病预后情况。

六问胸腹

胸即膻中，上连心肺，下通脏腑。与胸腹部相关的疾病很多，“问胸腹”主要辨别脏腑病证，包括胸闷、心悸、胁胀、腹胀等。

胸闷多与心肺等脏器气机不畅，或寒热虚实有关；心悸多是由于心或心神发生病变所致；胁胀多是由于肝胆及其经脉发生病变；腹胀多为气机不畅。

七问聋

中医常会问患者：“平时有没有耳鸣、听力下降等问题？”

中医典籍记载：“耳虽少阳之经，而实为肾脏之官，又为宗脉之所聚，问之非惟可辨虚实，亦且可知死生。”若患者有听力略微减退，或听觉迟钝等症状，称为重听；听力明显减退，甚至听觉完全丧失，称为耳聋；自觉耳内有响声，称为耳鸣。耳鸣、耳聋者，有的是由于肾虚引起，也有可能是肝火或肝经湿热所致，肾虚者多伴有腰膝酸软、夜尿频且清长。

八问渴

患者就诊时，中医常会问：“平时喝水情况怎么样？是否经常感觉口干口渴？”

口渴主要是由于体内津液不足，或津液输布出现障碍所致。中医认为，“问渴与不渴，可以察里证之寒热，而虚实之辨亦从以见。”中医问诊时，会注意患者有无口渴、饮水多少、冷热喜好及其他症状。

口渴，可见于津液已伤、水湿内停；非常渴又喜欢吃冷饮，为热盛伤津；渴不多饮，或水入即吐，可见于痰饮水湿内停或湿热内困；口渴但用水漱口又不想咽下，且伴有多饮多尿的人，多患有消渴病。

九问旧病

“以前有类似情况吗？有家族史吗？有过敏的药物吗？”问旧病是获得患者疾病信息的重要方式，可以发现疾病的诱因、发病病程及家族史等。

医生问旧病，也是为了看看患者本次疾病症状是否与之前的疾病或家族史相关。刘培民举例指出，如果患者平时身体强壮，患病多属实证；若身体虚弱者患病，多属虚证；平时阳虚、畏寒怕冷的人患病，多为寒证；阴虚者患病，多为热证。

十问因

“问因”，即医生通过问诊，找到可能引起疾病的原因，以便辨证施治、科学用药。

刘培民表示，总的来说，病因属寒，多为寒证，治疗多用温热类药物；病因属热，多为热证，治疗多用寒凉类药物。此外，服药过程中，若患者身体出现不良反应，应及时与医生沟通，调整用药。▲