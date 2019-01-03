河北读者郝女士问：我家好多水果都放蔫了，还能不能吃？

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校食品科学博士刘宣伯答：冬天寒冷，家里经常会囤些水果，结果放蔫了，这是常事。首先可以肯定，水果只要还没有腐败变质，都可以吃。但糖友要慎吃。

新鲜水果水分含量大于80%，在失水过程中体积减少，并伴随一系列其他变化，如质构、颜色改变，营养物质含量变化。糖类含量变化尤为突出，在失水过程中，水果糖分浓度不断增加，不适宜糖友食用。食用糖分含量过高的水果，会导致糖友体内血糖升高过快，不利于血糖稳定。储存过程中其他营养成分也有损失。比如维生素C。研究表明，即使水果放置冰箱中，没有破损，15天后维生素C、总多酚和花色苷含量还是有所下降。 因此，买回水果应尽快食用，不宜储存过久。

不同水果储存时间不同，一般来说，只要表面没有损伤都能吃，只是口感变差。这时可选择煮熟的方式，加热不会对纤维素和矿物质产生损失，还大大改善口感，对发蔫水果是较好的解决方法。但要控制加糖量，尽量保持水果原味。▲