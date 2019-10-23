夏秋上市，为啥叫冬枣
中国注册营养师 赵亚楠
时下，冬枣大量上市，其个大皮薄，甜脆可口，受到不少人追捧。有些人好奇，明明是秋天甚至夏天上市，为啥叫冬枣呢？
山东省果树研究所的研究报告《浅谈我国的冬枣资源》 介绍，“冬枣系”指果实生育期 120天以上的晚熟品种，种植在淮河秦岭以北的地方，其果实都在10月上、中旬成熟，特晚熟的品种延迟到10月下旬成熟，因其成熟晚而称为冬枣。所以，冬枣名字里的“冬”代表的是“晚熟”，并不是指“冬天”。至于为什么现在早秋，甚至夏天都能吃到“冬枣”，这和品种及栽培技术的改进有关。在科研人员和种植人员的不断努力下，我国冬枣成熟期已经提前到6月上旬，销售期也从原来的9月下旬到10月的一个多月时间，延长到6月上旬到10月，销售期长达5个月。
冬枣含量最突出的营养素是维生素C，高达243毫克/100克，约为猕猴桃的4倍，橘子的7.4倍，是名副其实的“维生素C之王”。中国营养学会推荐，成年人每天应摄入100毫克维生素C。每天吃一把冬枣（40克左右）基本就可以满足人体对维生素C的需要。冬枣还富含黄酮、烟酸、膳食纤维、核黄素、胡萝卜素以及多种矿物质，是食物里的“营养宝库”。
冬枣是鲜食品种，采收后常温下放2~3天，就会失水、皱缩、变软、霉烂，其中富含的维生素C也会大量损失。研究表明，0℃~2℃的条件下，冬枣的呼吸强度比较低，最耐贮藏，所以冬枣最好一次少量购买，现买现吃，吃不完的放冰箱保存。需要提醒的是，冬枣表皮坚硬，胃肠功能较弱的人应控制量，以免引起腹胀不适。冬枣含糖量高达20%~30%，属新鲜水果中较高的，因此糖友应少吃。▲
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