冬日里，咳嗽、打喷嚏是常见现象，对人体有一定保护作用，可使呼吸道保持清洁和通畅。但如果患有呼吸道疾病的人这么做，就会使体内病菌扩散到空气中，影响在场人们的健康。

有些人认为，咳嗽、打喷嚏大多都是因为感冒引起，就算传染也不要紧，所以不太在意。殊不知，这可能给他人带来严重后果。感冒通常是由病毒或支原体感染引起，抵抗力强的健康人即使接触也不一定受到传染。但对于一些老年人和抵抗力差的病人，如糖尿病、尿毒症患者，普通的感冒也可能引发肺炎、心肌炎、脑膜炎等疾病。

除了感冒，咳嗽也可能由传染性疾病导致。比如，得了肺结核后，患者会咳嗽，初期症状与感冒相似，很多人在最开始不知道自己患病，还以为是普通感冒。患者如果在公共场所咳嗽、随地吐痰，就会传染他人。

因此，注意咳嗽礼仪，既能很好地体现个人素质，也是对他人的健康负责，如果你有咳嗽、打喷嚏的症状，日常生活中可以这样做：

1.适当低头避开他人，用手帕或纸巾掩面。这是为了避免飞沫喷溅，但不要用手捂住口鼻，否则会将随气流喷出的细菌和病毒反压回去，进入耳道损害耳膜，严重的还会引发中耳炎、脑膜炎。

2.出门戴口罩。患有感冒或呼吸道疾病的人尽量不要外出，减少与他人接触的机会，如果必须出行，最好戴口罩。

3.不要随地吐痰。如果咳出痰来，最好用纸巾或手帕将痰包起来，扔进垃圾桶，或者随身带走，事后清洗处理。

4.不要随便和他人握手。患有呼吸道疾病时，手上也会携带病菌，尤其是打喷嚏或咳嗽后，一定要及时洗手。

5.注意通风。不管患者是在自己家还是在办公室，适当通风可以保证空气新鲜，减少室内病菌的滋生。但冬季通风要注意保暖，以免加重病情。

6.及时就诊，尽早治疗。如果出现咳嗽、打喷嚏等症状要早些就诊，查明病因，尽快治疗，既有利于自己的康复，也能减少传染。▲