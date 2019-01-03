当心！走路不对会致病

走路姿势不正确，不仅不好看，还会引发身体疼痛、僵硬，影响工作、学习。日本品川志匠会医院副院长、昭和大学医学部整形外科客座教授平泉裕表示，这种伤害往往是潜藏的，不易被发现，大家可以通过以下情况进行判断：

1.走路或站立时，胳膊总是不自觉地置于身体前侧；

2.经常驼背；

3.性子急，走路时身体前倾；

4.等红灯时，总将重心放在一条腿上；

5.无法走直线，总爱偏向一侧；

6.总用一侧背包。

若出现以上两种情况，就表明你的走路姿势存在问题。特别是亚洲人，更要引起注意。因为亚洲女性容易盆骨前倾，走路时支撑腰部的腹肌无法发挥作用，致使腰部负担大；男性则容易驼背，双臂垂在身前，使颈部和腰部受力过重，引起疼痛。

因此，平泉推荐靠墙站立法矫正身形：后背贴墙站立，双目平视，下巴回收；肩胛骨和盆骨有意识地靠墙，张开胸部，腰部和墙壁留有一拳的距离；伸直双膝，双臂自然下垂，与地面垂直；挺起上半身，感觉身体在往上提。可在家中反复练习这个姿势，直到身体记住它，最后不用靠墙，也能拥有完美的站姿。此外，走路也要保持身姿挺拔，在逛街时看到镜子，可以检查一下体态：从正面看，肩膀左右高低相同，颈部和脸部不歪向两侧；从侧面看，人没有弯曲，不驼背。

走路时，个人的平衡能力也至关重要。平衡能力差易摔倒，也会影响腰、肩膀、膝盖的健康。可通过以下三步来测试平衡能力：沿着一条直线行走，看是否会偏离；选定一点（如铺一张A4纸）在上面原地踏步，检查自己是否会偏离；在原地踏步的同时闭上眼睛，坚持30秒~1分钟，看看是否偏离原点。如果朝右偏离，说明右侧肌肉较发达，平时运动应有意识地锻炼对侧肌肉。▲