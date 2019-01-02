武汉电子健康卡发行突破360万张，累计使用超过950万次

两百多家市、区级医疗机构“一卡”打通：全市35家市、区属医院和大部分社区卫生服务中心可预约挂号，一张就诊卡可在手机上查询检验检查单、就诊记录、影像资料。武汉市公立医疗机构已实现互联互通。

2018年12月28日，由武汉市卫计委主导开发的武汉健康云（健康武汉APP2.0）在武汉正式发布。 “健康武汉”客户端的2.0版本在数据共享和面向市民的应用服务能力显著提升，真正实现市、区属医疗机构挂号“一卡（电子卡）通”，同级医院检验结果互认“一单（电子单）通”，全省医疗机构实行门（急）诊病历“一本（电子病历）通”。

据悉，武汉市在2017底率先推出了全国电子健康卡，截止到2018年底已面向武汉市民发卡突破360万张，累计使用超过950万人次。

居民健康卡是由国家卫健委统一规划设计的医疗健康服务卡，关联市民的个人信息、身份信息和社保信息，是一张具有身份识别功能的“健康身份证”。居民电子健康卡以二维码形式呈现，一人拥有一个专属二维码，可让市民跨机构、跨区域、跨系统使用。无论是电子还是纸质的形式，市民只要手持专属二维码，通过扫描，即可在全市、全省乃至全国的医疗机构出示个人身份，并获得全流程医疗、健康服务。居民健康卡将成为武汉市民在市内各医疗机构就医畅行的唯一官方证件。

武汉市属各医疗机构信息已全面贯通。通过专属居民电子健康卡的识别，武汉市民可以通过“健康武汉APP2.0版”查询在武汉市全部40家市级公立医院和204家社区卫生服务中心的所有就诊记录、检验检查报告单、影像报告、用药记录以及公共卫生信息，“健康武汉APP2.0版”为武汉市民集合了在武汉市就医最为全面的电子健康档案，该档案记录了市民全生命周期的医疗健康信息。

目前市民可通过“健康武汉”APP、“健康武汉官微”微信公众号在线申请居民电子健康卡，完善信息并进行实名认证后即可在武汉各市级医院就诊、缴费、查报告，在线完成家庭医生的签约，即可获取专属的家庭医生服务。

无法使用智能手机或是互联网的市民，也可以到武汉各市级医院或社区的指定地点，如患者服务中心、自助终端机等，凭居民身份证领取纸质专属二维码，将其粘贴在社保卡等方便读取的位置，就医时便实现“扫码看病”。

“健康武汉APP”是武汉市卫生和计划生育委员会和湖北省楚天云有限公司基于“武汉健康云”平台开发的居民应用端，该平台是个基于医疗大数据的开放性平台，对接全市各级公立及民营医疗机构、健康管理服务商、以及其他金融、保险、服务应用平台，旨在为武汉市民提供基于全生命周期的全方位医疗、公共卫生、健康管理服务。未来，居民使用“健康武汉APP”还能获取孕产、新生儿保健、防疫、老年免费体检等多项便民服务。

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