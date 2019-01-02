民间有句俗谚“冬日晒太阳，胜似喝参汤”，冬季晒太阳古人叫负暄，也叫负日、负曝，为历代养生家所推崇。中医认为，冬阳和煦温暖，晒晒背部，可刺激督脉，能振奋人体阳气，疏通经脉，使气血顺畅，收到防病健身的效果。隋代巢元方在《诸病源候论》中说：“凡天和暖无风之时，令母将儿抱日光下嬉戏，数见风日，则血凝气刚，肌肉硬密。”可见，让孩子常晒太阳能增强体质。清代赵学敏在《本草纲目拾遗》中指出：“太阳火除湿止寒僻，舒经络，痼冷，以体曝之，则血和而病去。冬月以旧帛晒，受阳气，覆体，皆能却疾。作酱日晒，受日气多，人食之多补脾胃，久服长生，养生家有服日光法。”

研究表明，日光中含有紫外线、红外线和可见光，人体在晒太阳时，在三种光线的照射下，可能产生很多有益的生理作用。紫外线是一种“天然消毒剂”，能够杀死皮肤表面上的细菌，改善体内的糖代谢，促进体内维生素D的合成，维生素D可以调节钙的代谢，促使钙在肌肉的收缩和神经冲动的传递中发挥作用，使肌肉力量增强，有助于儿童的生长发育，有效预防老年人骨质疏松。紫外线还可以使黑色素氧化，在充足的日照下，可以促进人体肾上腺素、甲状腺素以及性腺素的分泌，这将有效改善情绪低落、精神抑郁等不良心理。红外线可以增加皮肤的温度，改善皮肤的血液循环，对皮肤组织生长、关节肿痛的治疗均很有好处；可见光有一定的镇静、止痛、解痉作用。总之，日光浴对改善人体的新陈代谢、增加食欲、改善睡眠、提高机体的抗病能力等，都是很有帮助的。不过，晒太阳是有学问的，只有科学的晒太阳，才能达到效果。怎样才算科学地晒太阳呢？

室外最好

选择清洁、平坦、干燥、周围绿化较好、空气流通、向阳且能避免强风吹袭的地方晒太阳最好。但不宜在沥青地面上进行“日光浴”，沥青地面升温时会散发出有毒物质，反而污染皮肤和不利于呼吸。在室内晒太阳必须打开门窗，以避免玻璃阻止紫外线通过。

防护到位

因紫外线必须和皮肤亲密接触才能起到应有的作用，所以要充分暴露。但为了避免日晒伤，要注意暴露的部位：躯干部皮肤对日晒红斑的敏感性高于四肢，上肢皮肤的敏感性高于下肢，肢体屈侧皮肤的敏感性高于伸侧，头、面、颈部及手、足部对紫外线最不敏感。因此，我们可以选择敏感性差的部位充分暴露，而敏感性高的部位适当涂抹防晒产品，以降低晒太阳带来的副反应。戴墨镜可以避免阳光直射导致眼睛损伤。

因人而异

凡患有出血性疾病、较重的心脏病、尿毒症、活动性肺结核等严重疾病者不宜多晒太阳。此外，太阳辐射太强易引起白内障、光照性皮炎、结膜炎和热调节障碍，要特别加强预防。对患有佝偻病症状或平时从未服过鱼肝油和钙片的孩子，特别是营养不良或人工喂养儿，应先服一段时间的维生素D制剂，以防在晒太阳时突然发生抽风。

注意细节

晒太阳前不宜吃芥菜、雪菜、莴苣、螺、虾、蟹、蚌等光敏性食物，以免引起光敏性药疹或日光性皮炎。晒后还要多喝水，多吃水果、蔬菜，补充维生素C，可以抑制黑色素的生成。时间以上午9~11时、下午3~4时为宜，每次晒15~30分钟。晒太阳时若出现体温升高、恶心、呕吐、头痛、头晕以及食欲减退或睡眠障碍等症状，应立即停止或缩短照射时间。（于兴娟）