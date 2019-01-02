“投递”医生救回卒中患者

“张主任，上次抢救的患者我们回访了，康复得很好。”不久前，陆军特色医学中心（大坪医院）神经内科副主任张猛接到重庆大足区人民医院医生的电话。一个月前，该中心首次采用远距离“投递”医生的做法，成功抢救一名难以转运的急性卒中患者。

“黄医生，大足区人民医院有位急性卒中患者病情危重，不能转运，请立即前往大足抢救病人。”不久前，大坪医院值急诊备班的神经内科主治医生黄书翰接到张猛指令。“抢救”两个字让他瞬间清醒过来，没有丝毫迟疑，立即出发。

冬日凌晨，高速路雾气笼罩，车速不能太快，黄书翰有些焦急。为了解病人的最新情况，他不停地用微信与大足区人民医院的医生保持联系。

2时，黄书翰与同事抵达大足区人民医院。经过前期沟通，术前准备工作已经就绪。黄书翰立刻开始手术。患者患高血压、糖尿病多年，既往有多次脑梗死病史，入院时已陷入浅昏迷，诊断为基底动脉闭塞。黄书翰说，“如果这时对病人进行转运，必然会增加病人的死亡风险。既然病人不能来，我们医生就过去。”

两个小时后，患者基底动脉开通。脱下手术服，黄书翰又开始与大足区人民医院的医生讨论术后护理细节：“镇静镇痛插管时间长一点，有利于减少脑代谢，度过水肿期。要加强抗血小板药物和强化降脂，同时维持一定程度的血压，避免狭窄血管再闭塞。”交代完所有注意事项，黄书翰迎着鱼肚白返程。

张猛介绍，疑难重症患者从基层医院转运到上级医院是常规模式，而医生“投递”可以减少危重病人转运中的风险，同时节省时间，是急性卒中救治模式的新探索。