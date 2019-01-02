除吸烟外,肺癌还有六大祸首

众多研究证明，吸烟是导致肺癌的最重要原因，但除了香烟，肺癌还有六大风险因素。

氡气辐射暴露。在美国，每年因氡气辐射导致的肺癌病例数约为2万，是非吸烟人士罹患肺癌的主要原因。氡气是天然放射性气体，居家来源主要为建材中析出、土壤中析出、室外空气飘入、取暖和厨房设备的天然气释放等。室外空气中氡气水平通常是安全的，但在家中或其他建筑物内，氡气可能积聚达到危险水平。由于氡气看不见、闻不到、尝不出，所以入住新家前，应由专业机构进行氡气检测。

石棉纤维暴露。美国癌症协会指出，长期吸入或吞下石棉纤维，可对肺部细胞造成严重危害，进而导致肺癌。在石棉相关职业工作的人，必须严格防范。

其他致癌物暴露。研究发现，砷、柴油车尾气、二氧化硅、铬、镍、铍、镉、焦油和烟尘，都可能加大肺癌患病风险。美国癌症协会建议，如果工作场所有上述致癌物，应将暴露接触控制在最低限度。

空气污染。美国肺科协会提出，包括各种酸、化合物、金属、尘土在内的各种颗粒物都可能伤害肺功能，特别是微颗粒，由于能够深潜进入肺部，甚至进入血液，致癌风险更高。有研究显示，居住地空气污染水平高，比如，住宅邻近交通繁忙的道路，可增加罹患肺癌的风险。

感染HIV病毒。美国国家癌症协会指出，相较于那些未感染HIV病毒的人，HIV病毒感染者罹患肺癌的风险会增加2倍多。一些研究人员推测，这可能与感染HIV病毒所致的免疫抑制、免疫系统减弱、引发炎症等有关。

家族史。与没有癌症家族史的人相比，那些父母或兄弟姐妹中有一人得过肺癌的人，患癌风险会翻倍。如果至亲年纪轻轻就患上肺癌，家人得肺癌的几率还会更高。发表于《肿瘤学快报》上的一项研究综述指出，这可能是遗传和相同生活环境因素共同作用的结果。▲

（李 伟）