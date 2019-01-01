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心脏正常，运动过量会猝死吗

2019年01月01日09:38 来源：人民网-生命时报

河北读者杨先生问：经常看新闻里出现年纪轻轻就猝死的事，请问，心脏正常的人过量运动后也会猝死吗？

河北省人民医院老年病科主任郭艺芳解答：回答这个问题的关键是如何确认“心脏正常”。如果你是指平时没有心脏的不适症状，或者做心电图检查没有发现异常，那么我的回答是“有可能”。

真正正常的心脏在剧烈运动时，发生猝死的可能性微乎其微。那些在运动过程中猝死的患者，绝大多数都已存在心脏病，只是平时不知道或事先没有检查出来。比如，1986年中国女排“五连冠”时，美国队的主力队员海曼猝死在比赛场上，最后发现该运动员患有一种被称为“马凡综合征”的心脏病。近年来，国内运动员猝死的例子并不少见，事后也多被证实患有心脏病，只是之前没被发现。很多疾病都会在剧烈运动中突然恶化并导致猝死，例如冠心病、心肌病、冠状动脉畸形、预激综合征、长QT综合征、二尖瓣脱垂、心脏震荡等。这些患者中，很多都是平时没有任何症状，如不经过特殊检查很难发现和确诊。这些得病却以为自己“心脏正常”的人，在剧烈运动时猝死的风险反而更高。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


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