骨质疏松，从腰酸背痛开始

在中国，骨质疏松的患病率很高，致残率也高，骨质往往在无声无息中流失。这并非老年人的专利，30~35岁，骨量开始流失；36~49岁，骨量呈现缓慢减少的趋势；50~69岁，开始迅速减少；70岁以后持续减少。究竟什么症状可以提醒大家小心这种病呢？

腰酸背痛是常见症状

腰酸背痛是骨质疏松患者的最常见症状。患病初期，患者在安静状态转为活动时出现腰背痛，此后逐渐发展到持续性疼痛。日常活动中，腰背痛会在向上持物、绊倒、用力开窗等情况下诱发或加剧，久坐久站等长时间保持固定姿势也会加剧疼痛。当胸、腰椎骨出现压缩性骨折时，腰背部疼痛剧烈。

有时，腰背痛可伴有四肢放射性痛和麻木感。身材缩短、驼背是继腰背酸痛后的又一重要临床表现，主要是由于椎体压缩所致。坐高与身高的比例缩小，也是骨质疏松的特点之一。

由于骨强度下降所导致的脆性骨折，导致老年人死亡率和致残率明显增加。日常活动中，即使没有明显的较大外力作用，骨质疏松患者也可能发生骨折。

髋部骨折是骨质疏松最严重的并发症。在中国，髋部骨折的致残率和致畸率超过50%。女性发生髋部骨折1年内死亡率为19%，男性发生髋部骨折1年内死亡率为39%。在髋骨骨折中，10%的人3个月内死于手术后并发症，20%的人在1年内死亡，其死亡率在各类病中占第12位。

除了髋部，骨折发生部位比较固定，以胸、腰椎压缩性骨折，桡骨远端骨折，股骨颈及股骨转子骨折为多发。

桡骨骨折。跌倒时，人会无意识地用手掌或手背撑地，导致骨折。桡骨远端骨折临床多见，约占急诊骨折总数的1/6，常发生于骨质疏松的老年人。60岁以上年龄组，女性明显多于男性，约4:1，均为跌倒所致。这类骨折多为粉碎性，如不及时治疗，会造成腕关节和手指功能障碍。

脊柱压缩性骨折。日常活动中，不需较大外力作用即可发生脊柱压缩性骨折，多见于绝经期妇女，60~70岁发病率最高。这类骨折可发生于一个或多个椎体上，主要有胸、腰椎。

是什么导致了骨质疏松

正常的骨密度(BMD)在-1.0SD以内；骨量减少时骨密度低于同性别骨量峰值-1~-2.5SD；骨密度低于同性别骨量峰值-2.5SD，就可诊断为骨质疏松。由此看来，为预防骨折危险，定期检查骨量是必要的。

骨质疏松不只有年龄因素的影响，其他因素还包括瘦小身材、维生素D受体基因缺陷等遗传因素导致的低骨量峰值，以及缺乏激素、活性维生素代谢产物等内分泌因素，活动少、低钙饮食、维生素D缺乏、嗜烟、经常喝咖啡等生活方式，还与绝经期后骨丢失过度有关。

1.激素水平下降。雌激素水平下降，以老年女性最为明显，导致骨吸收大于骨形成。

2.营养因素。钙、磷、镁等矿物质摄入量不足，蛋白质缺乏，微量元素锌等缺乏，也会导致骨质疏松。

3.物理因素与骨峰值的高低有密切关系，比如运动量的多少、体重大小、肌肉发达与否、机械性应力、日光照射等。

防治骨质疏松有两方面

骨质疏松的防治，不仅需要摄入足够的钙质，还要注意改善生活方式和预防跌倒。

改善生活方式。

饮食疗法。特别推荐直接增加富钙饮食的摄入，如牛奶及奶酪。减少富磷食物。每天补充适量的维生素，如维生素D、维生素K、维生素B6及B12。

规律锻炼。通过运动，骨骼生长能得到特别调节，可预防因不活动引起的丢失以及改善肌肉和增加灵活性，减少跌倒及其不良后果。负重运动有助于保持强壮的骨骼，比如步行、爬楼梯、跳舞、举重。其他类型运动有助于增强身体灵活性，提高预防跌倒的平衡能力，比如打太极拳、骑自行车、游泳。

减少饮酒。酒精会损害器官，抑制钙和维生素D的摄取，还抑制维生素D的活化，直接对抗成骨细胞的作用。

戒烟。吸烟会加速骨质的吸收，也加速了雌激素灭活和分解。

预防跌倒。65岁以上老人中，每年有30%的跌倒率；80岁以上则有50%的跌倒率。据调查，90%的老年人骨折是由跌倒导致的。

日常生活中，尽可能减少意外发生，避免合并使用一些增加跌倒倾向的药物。

跌倒往往有很多形式。姿势性低血压：站立时跌倒；平衡问题：拿取东西时易跌倒；下肢无力：容易被地毯的边缘绊倒或上楼梯时跌倒；基底动脉问题：颈部弯曲时跌倒；饭后低血压：饭后跌倒。

防跌倒的主要措施有治疗自身疾病；药物干预，如活性维生素D3可以增加肌力及神经-肌肉协调性，减少跌倒发生率；多运动可改善平衡能力，提高综合反应能力；谨慎使用安眠药、镇静药及抗抑郁药。

日常生活中，确保地毯、脚垫等边缘都是平放在地上；清除走路所经之地的电线；避免在滑或湿的地面上行走；确保房间内的光线，确保物品整洁有序；考虑在任一楼梯的至少一边、浴缸、沐浴间和厕所旁安装扶手。

由躺位或坐位站起时，不要马上行走；避免匆匆忙忙地赶去接电话、过马路、乘电梯或进行其他活动；在床边容易够得到的地方，放一盏灯或一个手电筒；穿平跟鞋、有防滑底和有很好支撑作用的鞋子。

骨质疏松的基础治疗

正常的成年人每天需钙量为1~1.5克。据统计，中国人的钙摄入量400毫克/日。

老人肠道吸收钙的能力较差，饮食摄入量常常不足。因此老人补钙是预防和治疗骨丢失的方法。

钙摄入量的标准为绝经前妇女1000毫克/日；绝经后妇女是1000~1500毫克/日；成年男子是1000毫克/日；中老年男子为1000~1500毫克/日。

最好选择在体内易溶解，呈弱酸性的钙剂。配料中最好有钙吸收和利用的载体或促进剂，如氨基酸、维生素D3。老年人每天口服维生素D3500~1000IU（国际单位）、骨化三醇0.25~0.5微克，对增加老人的肠道吸收钙有一定作用。▲