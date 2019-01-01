适当运动对中老年人的健康非常有好处，但如果运动过度则适得其反。过量运动时，体内自由基数量迅速增加，易引起衰老和慢病；如果造成肌细胞损伤，对肌肉不增反减，还可能造成免疫力下降。

因此，“轻运动”才是有益健康长寿的锻炼方式。它还是一种生活态度，帮助人们在繁忙生活中减少压力，追求自然状态。“轻运动”就是体能消耗少、技术要求低，时间要求松的运动方式，尤其适合中老年人。如步行回家，只要时间控制在1小时内，就算“轻运动”；在家里做做操，哪怕每次时间很短，如能坚持1个月以上，也是效果明显的“轻运动”。“轻运动”就像轻音乐区别于摇滚或交响乐，其精髓在于随时随地动起来，不分场地、时间，重要的是要让身心愉悦。

具体来说，“轻运动”可以是步行、跳舞、慢跑、养花养草的园艺活动、爬楼梯、登山等。如果你做这些有负担，那就上楼时不要按电梯，让自己听着音乐走上去，或休息时做做转腰和扩胸运动，甚至边工作边耸耸胳膊、伸伸懒腰也行。

总之，每个人都可根据自己的体力、兴趣、时间情况，选择动起来的形式。只要你领悟了“轻运动”的真正内涵，让你享受的锻炼，都是有效的健身方式。▲