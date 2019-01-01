受访专家：北京体育大学健身健美教师 鲍 克

现代人生活节奏快，难有时间去健身房，再加上公共体育设施相对稀缺，导致人们日常健身的时间成本很高。其实，在家锻炼也是一项不错的选择，只要选对家用健身器材，且使用有度，同样可达到良好效果。

适合家用的器材种类很多，简易轻便的有俯卧撑架、引体向上架、瑜伽垫、健腹轮、泡沫轴、弹力带和健身球等；抗阻类的器械有杠铃、哑铃、壶铃、拉力器、臂力器；大件的如跑步机、椭圆机、登山机、功率自行车等。以上器械建议搭配购买，以满足健身需求。

北京体育大学健身健美教师鲍克介绍，家用健身器材的特点为实用、占地小、不扰民和安全性高。选购时，首先要考虑安全性，其次考虑是否有摆放空间和有无噪音，最后还要确保其利用率高，也就是说要实用和符合自己的锻炼需求，以免买后不久就闲置。尽量购买设计合理、工艺精细的器械，检查其表面是否光洁，焊接、螺钉等连接部位是否牢固。不要贪图便宜，因为很多橡胶制品会涉及环保问题，质量可能不达标。如果有可能，最好找行家帮忙挑选。此外，还要特别注意售后服务和维修保障，尽量选信誉良好、知名度高的品牌。

购买后，要仔细阅读使用说明书，详细了解器材性能，并对其认真检查，确保安全性。不要让儿童单独使用健身器械，以免运动过量或磕碰造成损伤。安放器械的空间要处于通风状态，可铺设一定面积的防砸垫，用来保护地板，但应定期对垫子上的汗渍进行清理，以免滋生细菌。

鲍克建议，最好在家中开辟一个角落，放置哑铃、小型杠铃、壶铃等自由重量器械和俯卧撑架子、训练架以及弹力带。地板上要铺防砸垫和瑜伽垫，墙面上还可装一个镜子和引体向上架。再有条件的话，阳台上可放一个功率自行车，这样就有了一个小型的多功能健身房。当然，布置时还需根据个人条件和需要自由调整，但一定要安全舒适。▲