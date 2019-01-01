2019九大健身新趋势：减重运动、私人训练

你平时做什么运动？减重还是瑜伽，户外登山还是上私教课程？如果以上锻炼你都有，那么恭喜你，不仅赶上了国内健身的热门项目，而且迎合了全球运动的新坐标。2018年11月29日，上海体育学院与美国运动医学学会（ACSM）一起，共同发布了《2019中国健身趋势》和《2019全球健身趋势》。两者对比发现，2019年，中国排名前20的健身趋势与全球相比，存在9个相同项目与11个相异项目。

自重训练、私人训练、团体训练、瑜伽、户外运动等9个项目，同时出现在2019年中国和全球健身趋势中。其中，减重运动可能与国内外肥胖和超重的流行有关；自重训练因不受场地器材限制而被广泛接受；私人训练（1对1）和团体训练（1对5或以上）几乎涵盖了健身环境下所有的组织形式；瑜伽深受女性健身者青睐；户外活动因目前办公室久坐现象严重而颇受重视。

针对这9个健身趋势，训练时需注意什么？以下一些建议不妨参考。

减重运动。要减脂，不仅需做有氧训练，也要做无氧练习，同时节制饮食。减脂同时结合增肌训练，更利于身体线条美观。

私人训练。请私教当然好，但也要注意自身感觉，根据身体状况摸索适合自己的运动处方。

团体训练。5人以上一起上课可产生同伴效应，且有人陪着运动，更易坚持，对初学者尤其适合。

瑜伽。其涉及不同形式，包括爆发力瑜伽、瑜伽拉提、热瑜伽等。注意不要过分追求体式，有些动作并不安全，不必强求。

柔韧性和灵活性滚轴。一般被称为泡沫轴，是很好的自我放松、按摩的工具，能促进血液循环。但要注意定期用肥皂和清水清洗它。

自重训练。它是通过推拉抬举自己的体重进行的训练，包括俯卧撑、仰卧起坐、深蹲等。如果想让胸大肌更发达，可在背上加些重量。

高强度间歇训练。做一组训练，歇一会再来一组，就是HIIT，即高强度间歇训练。这个项目适合时间紧的朋友，20分钟的高强度间歇训练完全可让你出身汗并恢复活力。

团体私人训练。请私教是1对1，团体训练是5个以上，而团体私教就是1对2个以上。相比私教，这是更经济的训练方式，但要注意了解自身情况，选对适合自己的教练。

户外活动。登山、骑车等走进自然的健身项目好处很多，最重要的是接触阳光能强化骨质，室外清新的空气也能让人愉悦。如果拍些活力满满的照片分享到朋友圈，还能起到健康传播的作用。▲