热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

不同阶段 有最佳避孕方式

北京协和医院泌尿外科教授 李宏军

2019年01月01日09:13 来源：人民网-生命时报

有效的避孕方式多种多样，怎么选择要根据个人情况而定。夫妻处在不同的时期，因生理状况不同，当时的想法、观念也会不同，因此各个阶段的最佳避孕方式也不一样。下面就为处在不同阶段的夫妇提供一些较为合适的避孕方式。

新婚夫妇。新婚时男用避孕套、女用短效口服避孕药最佳。由于新婚女性阴道较紧，不宜上环和阴道隔膜。如果想在半年后怀孕，就不宜用长效避孕药（针），否则会对胎儿不利。

探亲夫妇。两地分居的夫妇长期分离，相逢后男用避孕套、女服用探亲避孕药（一种速效避孕药，不受月经周期的限制，在探亲前一天或当天开始服用，即可起到速效的避孕效果）为佳。不宜采用安全期避孕法。因为相逢时，心情兴奋，往往会出现“即兴排卵”或“提前排卵”，推算安全期就失去了意义，很容易导致避孕失败。

哺乳期妇女。这时的女性需要哺育婴儿，如果口服避孕药，会影响乳汁分泌和婴儿的生长发育，建议避免。推荐用男用避孕套、女用引导隔膜加避孕药膏。

有子女的夫妇。这时候以放置女性宫内节育器为最佳。一次置入手术，省去了服药或使用工具的烦恼。如需要再生，取出宫内节育器即可。子女幼小时，男女双方不宜做结扎术，以防幼儿意外，再生育有一定困难。但如果不想再生育，则结扎术最佳。

更年期妇女。推荐用避孕套、避孕膜、避孕栓，不建议口服或注射避孕药。因为更年期妇女卵巢功能逐渐衰退，往往表现为月经紊乱，而避孕药会加重这一情况。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn