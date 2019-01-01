不同阶段 有最佳避孕方式

有效的避孕方式多种多样，怎么选择要根据个人情况而定。夫妻处在不同的时期，因生理状况不同，当时的想法、观念也会不同，因此各个阶段的最佳避孕方式也不一样。下面就为处在不同阶段的夫妇提供一些较为合适的避孕方式。

新婚夫妇。新婚时男用避孕套、女用短效口服避孕药最佳。由于新婚女性阴道较紧，不宜上环和阴道隔膜。如果想在半年后怀孕，就不宜用长效避孕药（针），否则会对胎儿不利。

探亲夫妇。两地分居的夫妇长期分离，相逢后男用避孕套、女服用探亲避孕药（一种速效避孕药，不受月经周期的限制，在探亲前一天或当天开始服用，即可起到速效的避孕效果）为佳。不宜采用安全期避孕法。因为相逢时，心情兴奋，往往会出现“即兴排卵”或“提前排卵”，推算安全期就失去了意义，很容易导致避孕失败。

哺乳期妇女。这时的女性需要哺育婴儿，如果口服避孕药，会影响乳汁分泌和婴儿的生长发育，建议避免。推荐用男用避孕套、女用引导隔膜加避孕药膏。

有子女的夫妇。这时候以放置女性宫内节育器为最佳。一次置入手术，省去了服药或使用工具的烦恼。如需要再生，取出宫内节育器即可。子女幼小时，男女双方不宜做结扎术，以防幼儿意外，再生育有一定困难。但如果不想再生育，则结扎术最佳。

更年期妇女。推荐用避孕套、避孕膜、避孕栓，不建议口服或注射避孕药。因为更年期妇女卵巢功能逐渐衰退，往往表现为月经紊乱，而避孕药会加重这一情况。▲