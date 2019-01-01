百岁寿星的饮食习惯：每天1根香蕉、常吃海鱼

活到百岁，是了不起的事。百岁寿星不仅值得我们羡慕，更是我们学习的榜样。近日，美国《读者文摘》网站采访了一些百岁老人，总结了他们在饮食方面的独到之处。

在家做饭，不吃外卖。长寿老人大都宁愿在家做饭受点累，也不愿到快餐店吃不健康食品。加工食物含有太多钠，钠含量过高给心脏带来负担，会使血压升高。

避免吃熟食肉制品。熟食中钠含量高得惊人，世界卫生组织把一些熟食肉制品列为致癌物。研究指出，每天吃50克加工肉（相当于两片熟食肉），会使患结肠癌风险增加18%。

获取充足膳食纤维。长寿老人一般爱吃富含膳食纤维的绿色蔬菜和带有麸皮的谷物。膳食纤维能防止便秘，还能降血压和减轻炎症。

吃点健康甜食。黑巧克力是长寿老人青睐的零食，帮助减轻压力，降低心力衰竭的风险。

爱喝咖啡。有些百岁老人每天要喝4次咖啡，每次只喝小半杯。研究表明，喝咖啡可预防中风、抑郁症和帕金森病。

吃些苹果酱。它能软化血管壁，释放出来的果胶是一种可溶性膳食纤维，可降低低密度脂蛋白含量。

很少喝酒。百岁老人很少喝烈性酒，只偶尔喝红葡萄酒。红葡萄酒含有的白藜芦醇和其他化合物能阻止新的癌细胞形成，防止引发老年痴呆症的斑块在大脑中堆积。

每餐都有蛋白质。百岁老人往往一日三餐都摄入适量的优质蛋白质，包括瘦肉、鱼和乳制品。

不吃过量碳水化合物。吃多了会升高血糖，引发糖尿病。长寿老人爱吃升糖指数低的碳水化合物，如燕麦、糙米等。

吃饱了就停。寿星们往往饭吃七分饱，从不吃撑，避免给肠胃增加负担。

用洋葱调味。洋葱富含维生素C和其他能增强免疫力的物质，有助于降低罹患癌症的风险和稳定血糖。

食用健康脂肪。牛油果和深海鱼中含有的欧米伽3脂肪酸能减轻炎症，预防心血管疾病。

每天1根香蕉。其含有的烟酸能防止动脉硬化，降低心梗再次发作的风险。▲