青光眼是一种严重威胁人类视觉健康的眼病，在不可逆的失明原因中位居第一。青光眼患者以中年老人居多，在40岁以上人群中，20人中就有1人患有此病，其中80%为开角型青光眼。最近，日本旭川医科大学的一项新研究表明，吃肉频率太少的女性患上青光眼的风险会升高。

研究人员对日本北海道1700位40岁以上参试者进行眼底照相检查，将检测出的开角型青光眼患者和非青光眼患者的年龄和健康数据进行比较。同时，他们还调查了参试者的运动、饮食、吸烟、喝酒等生活习惯并进行统计学处理。结果表明，开角型青光眼女性患者和非青光眼患者女性相比，吃肉的频率明显较少，前者几乎不吃肉，后者每周平均吃肉2.7次。

研究人员表示，以往认为，年龄、高眼压、近视等都是青光眼的风险因素，但对生活习惯因素导致的青光眼发病情况尚不明了。在亚洲，患者患有开角型青光眼，但眼压并不高的比例很大，这可能是受到饮食习惯的影响。专家建议，女性每周吃1~2次肉，将会对开角型青光眼起到预防作用。