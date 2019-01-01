看电影逛博物馆，老人少抑郁

抑郁症影响全球数百万人的健康，老年人更容易出现情绪低落和感觉孤独等情况，因而，抑郁症问题在老年人群中更为严重。《英国精神病学杂志》刊登一项新研究发现，经常去电影院、剧院或博物馆等文化活动场所可以显著降低老年人罹患抑郁症的风险。

英国伦敦大学学院研究员黛西·范考特博士及其研究小组对2148名50岁以上的参试者抑郁症发病情况与生活习惯进行了深入研究。他们发现，每隔几周看一场电影、一台戏剧或者一次展览的老年人患上抑郁症的风险可以降低32%，每月进行数次此类文化活动的老人该风险几乎减半（降低了48%）。

范考特博士表示，接受文化熏陶最直接的目的是为了享受文化艺术，但是新研究结果表明，经常参加文化活动对心理健康也具有非常重要的作用。研究人员建议，老年人应多以文化艺术元素丰富生活，这不仅有助于预防抑郁症，也是该病的一种辅助治疗方法。当然，一旦确诊抑郁症，还是必须接受专业治疗。