宁夏正式启用电子社保卡 就医可扫码结算

28日，宁夏人田女士通过“支付宝”APP申领了宁夏第一张电子社保卡并成功持手机扫码结算出院，这标志着宁夏正式启动电子社保卡服务。

据介绍，电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡“一一对应、唯一映射”，由全国社保卡服务平台统一签发，人力资源社会保障部统一管理，具有身份凭证、信息记录、医保结算缴费、待遇领取、金融支付等功能。

目前，宁夏社保卡发行673.9万张，已覆盖98.8%的户籍人口，持有人通过支付宝APP“刷脸认证”，确保“实人、实名、实卡”后，即可申领电子社保卡，未来宁夏还将开通微信、云闪付等多个申领渠道。宁夏所有协议医院和药店均已开通电子医保卡支付系统，居民在就诊、买药时只需掏出手机扫码支付，即可快速完成结算。

作为全国电子社保卡第二批18个试点省份之一，宁夏将进一步扩展电子社保卡在政府公共服务等领域“线上线下一卡通”和“民生服务一卡通”，提升社会保障服务的智慧化水平。（记者艾福梅、马丽娟）