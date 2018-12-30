超过25岁 1/4的人可能中风

发表于《新英格兰医学杂志》上的一项最新研究显示，全球25岁以上人群中，大约有1/4的人一生中可能会患上中风。其中，中国人的风险全球最高，高达39%。

该研究由美国华盛顿大学西雅图分校组织开展。他们利用《全球疾病负担研究报告》中1990年至2016年的数据，对25岁以上人群的中风风险进行研究，共涵盖195个国家和地区。分析结果显示，就全球范围而言，25岁以后出现中风的终生风险从1990年的约23%上升到2016年的25%左右。但不同国家和地区的患病风险各有差异，最高的三个地区分别为东亚（38.8％）、中欧（31.7％）和东欧（31.6％），风险最低的是撒哈拉以南的非洲（11.8％）。而在各国家中，中国的总体风险最高，达39.3%，紧随其后为拉脱维亚、罗马尼亚、黑山和波黑。男性和女性的中风终生风险没有明显差别。

该研究领导者、华盛顿大学健康计量学教授格雷戈里·罗思博士说：“研究结果提醒我们，必须在更早的年龄预防中风和其他血管病。年轻人尤其要考虑长期健康风险，选择健康生活方式。”▲（李 伟）