小学生睡眠时间每天至少10小时

昨天，教育部等九部门联合出台《中小学生减负措施》，一共30条。这道“减负令”首次明确提出学生不得将手机带入课堂，书面作业总量、学生睡眠时间，考试次数等均有明确“量表”。例如小学生一二年级不留书面作业，三至六年级家庭作业不超1小时，小学生每天睡眠时间至少10小时。

杜绝“非零起点”教学

严控考试次数

“减负30条”明确要求，中小学校要严格执行国家课程方案和课程标准，开足开齐规定课程，不得随意提高教学难度和加快教学进度，杜绝“非零起点”教学。义务教育阶段学校严禁以任何名义设立重点班、快慢班、实验班，规范实施学生随机均衡编班，合理均衡配备师资。

各校应坚决控制考试次数。小学一二年级每学期学校可组织1次统一考试，其他年级每学期不超过两次统一考试。不得在小学组织选拔性或与升学挂钩的统一考试。严格依据课程标准和教学基本要求确定考试内容，不出偏怪考题。考试成绩实行等级评价，严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩及排名。

各地应深入推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，严禁以各种名义组织考试选拔学生，严禁将培训机构培训结果作为招生入学依据。

一二年级不留书面作业

不得让家长代为评改作业

以往的减负规定也明确过作业量要求，比如“不超半小时”，但部分学校将这一规定按“单科”执行，即每科作业量不超半小时，这样一来，所有科目作业总量远远超过规定。

此次“减负30条”明确严控“书面作业总量”。小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中家庭作业不超过90分钟，高中也要合理安排作业时间。作业难度水平不得超过课标要求，教师不得布置重复性和惩罚性作业，不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。

新规要求，校外培训机构严禁超纲培训，严禁将培训结果与中小学招生入学挂钩，严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及排名。

各地学校可建立弹性离校制度，为学生提供丰富多彩的课后服务内容，安排学生参与各种兴趣小组或音体美劳活动，严禁将课后服务变为集体教学或集体补课。

中高考杜绝偏题难题

教学、招生将联动“减负”。新规要求，各地全面实施基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校招生录取模式，将优质高中招生名额合理分配到普通初中并完善实施规则。民办中小学校招生纳入学校审批地统一管理，与公办中小学同步招生。

普通高中学业水平等级性考试和高考命题要以普通高中课程标准和高校人才选拔要求为依据。各地要创新试题形式，增加综合性、开放性、应用性、探究性试题，加强情境设计，杜绝偏题怪题。

高中生每天睡眠8小时以上

“减负令”对学生睡眠时间也有明确要求，家庭要保证小学生每天睡眠时间不少于10个小时，初中生不少于9个小时，高中阶段学生不少于8个小时。

中国青少年研究中心家庭教育研究所所长刘秀英表示，睡眠是最全面而有效的休息，充足的睡眠可以提高孩子的脑力。

首次明确课堂禁带手机

“减负令”提出，要规范学生使用电子产品，严禁学生将手机带入课堂，这是相关政策首次明确“课堂禁带手机”。

九部委也建议家庭履行教育监护责任，引导孩子合理使用电子产品，上健康网站，不沉迷网络游戏，不用手机刷屏。不让孩子长时间看电视，保证小学生每天睡眠时间，按时作息、不熬夜，少吃零食、不挑食，不攀比吃喝穿戴。