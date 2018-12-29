国家卫健委在广东召开医改发布会 调研广州家庭医生服务

12月26日，国家卫健委在广州召开新闻发布会，介绍分享广东、福建、海南、山东等地深化医改工作的好经验，好做法。国家卫健委体改司监察专员姚建红、广东省卫健委主任段宇飞、广州市卫生计生委主任唐小平，以及安徽省宣城市、福建省三明市、山东省滨州市、海南省三亚市分管卫健系统的副市长等出席了发布会。发布会由国家卫健委宣传司新闻网络处处长刘哲峰主持。

发布会上，段宇飞介绍了广东省深化医改的典型经验做法。他表示，2016年以来，广东科学谋划、真抓实干，医改工作呈现出“组织领导明显强化，卫生投入明显增加，改革系统性明显增强，引领示范明显发挥”的特点。全省分级诊疗有序推进，“大病不出县”基本实现；勇于先行先试，落实“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励）增强基层活力、全面推行按病种分值付费、全面推广药品集团采购等，多项改革举措落地见效。

率先运用病案首页大数据，助推深化医改精准施策

段宇飞表示，广东省着力加强住院病案首页大数据库建设，运用病案首页大数据开展县域内住院率分析，创新性运用该指标作为医改指挥棒，深入开展县域内住院情况、病人流向、分级诊疗、绩效评价、按病种付费等方面的分析应用，为卫生投入、资源配置、医保支付等科学决策提供有力支撑。“县域内住院率”这一综合性指标有效引导各地提升县域服务能力，成为检验我省各地医改成效的重要标尺。

实行“一类供给，二类管理”，激发基层机构活力

段宇飞介绍，2017年以来，广东统筹各级财政500亿元，其中省财政309亿元，重点投向欠发达地区县以下基层机构服务能力建设。出台基层卫生人才队伍建设三年行动计划，加大全科、产科、儿科医生培养力度，实施医学人才下基层计划。开展“组团式”对口帮扶。基层机构实行公益一类财政供给、公益二类事业单位管理，人员实行“县招县管镇用”。进一步完善基层医疗卫生机构绩效工资制度，基层落实“两个允许”经验得到国家肯定并推广。实施基层机构院长目标管理责任制考核，赋予院长“用人权”“做事权”“分配权”。全面推广深圳罗湖医院集团和广州花都区县镇一体化改革经验，完善医联体组织管理、利益共享、财政保障、医保支付、薪酬分配等政策措施。推行医联体药学协作，统一用药目录、药品采购、储备调剂等。基层医疗卫生机构均能够提供中医药服务，中医药适宜技术推广基地实现县区级中医院全覆盖，基层中医综合服务区（中医馆）实现粤东西北地区全覆盖。

推出“综改十条”，完善公立医院十大体制机制

段宇飞介绍，广东省政府出台深化公立医院综合改革行动方案，推出“综改十条”，完善公立医院十大体制机制。启动现代医院管理制度示范地区和示范医院遴选工作。全面推开公立医院绩效考核。年底前公立医院全面取消医用耗材加成。实施高水平医院“登峰计划”。推动公立医院编制备案制和员额制，推行一体化事业单位人事管理政策。薪酬制度改革试点范围扩大到6个地市，其余地市各选择1家以上医院开展试点。全面推广药品集团采购，允许医疗机构自行选择在省、广州、深圳药品采购平台上采购，鼓励三个平台有序良性竞争。我省药品总体价格处于全国较低水平，每年节约药品采购资金近百亿元。

全面推行按病种分值付费，完善医保激励约束机制

据了解，广东全面推行住院医疗费用按病种分值付费改革，目前各地病种数均达到1000种以上。提高创新技术的病种分值标准，将日间手术和符合条件的门诊术前检查纳入按病种分值付费范围，对同病同效的中医治疗病例给予相同支付标准。建立医保对紧密型医联体“总额预付、结余留用、超支合理补偿”的激励约束机制。全面推行医保医疗服务智能审核。

发展“互联网+医疗健康”，改善群众看病就医体验

段宇飞表示，广东大力推进全省“一网两平台三数据库”基础设施建设，初步建成广东卫生健康大数据中心。建设完成全省基层管理信息系统，省远程医疗平台全面上线。逐步推进建设居民电子健康码，推动看病就医“一码通”。推动生育服务电子化，签发全国首张《出生医学证明》电子证照。试点上线处方流转平台。大力推进智慧医院建设，创建出全国首家“网络医院”（广东省第二人民医院）、全国首家“云上医院”（广州市妇女儿童医疗中心）、全国首家“智慧药房”（广东省中医院）。

会上，广州市卫生计生委唐小平主任介绍了着力打造高品质家庭医生服务的典型经验做法。据唐小平介绍，广州市100%的社区卫生服务中心和镇卫生院开展了签约服务，签约服务覆盖率和重点人群签约服务覆盖率分别为34.42%和70.96%。安徽省宣城市副市长、福建省三明市副市长、山东省滨州市副市长、海南省三亚市副市长分别就提高区域就诊率、破立共举扎实开展公立医院综合改革等领域介绍了典型经验做法。

当天下午，媒体团记者分别在广州市海珠区沙园社区卫生服务中心和越秀区东湖新村健康e站进行调研。