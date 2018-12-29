对于人一生的成功与幸福来说，情商的作用也许比智商更重要。情商会影响我们的言行举止，情商高的人有更好的人际关系。研究显示，高情商的人有下面一些特征。

掌握自己的情绪。每个人都有情绪，但只有36%的人能意识到自己正在体验的情绪以及它的来源。不清楚自己的情绪，就容易被情绪左右，从而做出不理性的选择和适得其反的行动。而情商高的人，当出现失落、沮丧或焦虑时，知道这些情绪的来由，从而找到控制情绪的方法。

关心他人。情商高的人通常会对周围的人感兴趣，喜欢结交新朋友。他们有同情心，关心他人的处境。在他人眼里，他们是善解人意的朋友。

适应性强。懂得随遇而安，知道如何适应特殊情况的人情商更高。总是担心“改变”、害怕“变化”会阻碍成功和幸福，高情商者会集中精力找应对策略，而不是拒绝新环境。

自知。他们知道自己的优势，并且善于将其用于实处。他们也知道自己的劣势或缺点，不会勉强自己做力所不及的事。

不议人非。情商高的人能够换位思考，理解他人的感受。所以他们不会武断地批评他人，而是理解对方，并给出好的建议。

心胸宽广。他们对自己有自信，能够保持情绪平和，这种开放的心态让他们能笑对一切，甚至能笑对别人对自己的嘲讽。

善于拒绝。他们知道如何拒绝别人的无理要求或自己不喜欢做的事情，而又不伤害别人。能够维护自己的权益，才能更好地掌控情绪。如果不懂得拒绝别人，就很可能给自己带来焦虑、烦躁或抑郁。

知错能改。犯错误后，他们不敷衍、不纠结，而是从错误中学习，以免重蹈覆辙。每次跌倒后，他们都能爬起来继续前行。

想他人所想。也许朋友想买一本书，几个月也没找到，他们正巧在一家书店看到了这本书，于是二话不说就买下这本书，见面时把书递给朋友。他们知道自己关心的人需要什么，也知道怎样提供小小的帮助。

不记仇。怨恨之类的负面情绪不但使人际关系恶化，还会引发焦虑。情商高的人会看到事情积极的一面，不对他人的错误怀恨在心。

不易怒。面对棘手的事、难搞的人，他们不会动辄发脾气，而是有策略地应对。与众人相处，他们会协调好每个人的关系，让团体更和谐。

懂得感恩。懂得感恩的人更快乐，做事更热情，也更自信。研究发现，这些正面情绪能将人体“紧张激素”皮质醇水平降低23%。高情商者就时常对他人、对世界、对生命怀有感激之情。

会休息。在身体或心理疲惫不堪时，他们知道给自己一个空闲时间，到林中漫步或河边读书。记住，休息是给自己充电。

懂得养生。高情商者会关注自己的身心健康，并会回避所有可能打破生活平衡的事。他们饮食有节、起居有常、动静有序，因为他们知道身心健康才是幸福之源。▲