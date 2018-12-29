耳鸣受折磨试试高压氧治疗

很多人经常会感到耳内或颅内有一些特殊的声音，如嗡嗡声、嘶嘶声或哨声等，但却找不到外界相应的声源或电刺激，这种情况即为耳鸣，是发生于听觉系统的一种错觉。在临床上它既是许多疾病的伴发症状，也可能是一些严重疾病的首发症状。

首都医科大附属北京朝阳医院高压氧科医生提醒，长期耳鸣常常使人心烦意乱、坐卧不安，而不良的情绪状态又可加重耳鸣，造成耳鸣与不良情绪之间的恶性循环，严重者可影响正常的生活和工作，患者往往饱受折磨，痛苦不堪。

据专家介绍，耳鸣的发生机制较为复杂，可以通过病因、药物、心理、中医中药及针灸等一些治疗方式改变。有些患者疗效仍不十分理想时，可联合高压氧治疗，往往能显示出其独特的优越性。高压氧治疗具有药物治疗所不能替代的、独特的治疗作用，高压氧能使血氧含量明显增加，血氧分压大幅度增高，血氧弥散半径增大， 使机体的有氧代谢增强，从而改善全身供氧；氧供的改善可大大提高内耳微循环血氧含量，改善局部缺氧状况；高压环境下使血管收缩，减少渗出，改善内耳缺氧性水肿，使受损的神经细胞和神经纤维得到修复；通过抑菌和抗病毒做高压氧还可控制感染。由于高压氧有抑制血小板聚集、降低血液黏度的作用，有利于溶解微血栓，使缺血、高血液黏度导致的耳鸣得到改善。

专家表示，发现耳鸣后，经高压氧科医生检查，除高压氧治疗禁忌症外，应及早开始高压氧治疗，越早越好。目前认为，3～6个月是耳鸣早期治疗的重要时期，特别是3个月以内。如错过急性期，病程已经较长，再进行高压氧治疗，多无明显效果。

总之，耳鸣早期药物治疗的同时联合高压氧治疗，是目前较为积极的治疗方法。所以提醒耳鸣患者，不要错过早期高压氧治疗的最佳时机。