中日友好医院肺移植中心跻身世界前列

在近日举办的中日友好医院肺移植百例工作总结会上，记者获悉，截至2018年11月30日，该院肺移植中心年手术量突破百例，1年零8个月完成肺移植手术154例，成为国内首屈一指的肺移植中心，跻身世界肺移植中心八强。在该中心完成的前50例肺移植手术中，80%以上属于严重度超过国际肺移植标准的患者，肺移植团队经过超乎寻常的努力，不但移植成功，还维持了患者高水平的存活率。

据介绍，2017年3月，中日友好医院与无锡市人民医院签署合作协议，引进无锡市人民医院副院长陈静瑜，成立了中日友好医院肺移植中心，由时任中日友好医院院长、中国工程院院士王辰任主任，陈静瑜任副主任。单独建立肺移植科，在全国仅有无锡市人民医院和中日友好医院两家。到目前为止，中日友好医院肺移植中心共收治病人853人，完成300多例肺移植受者的评估，20个月来共为154人完成肺移植，围手术期存活率80%。

目前中日友好医院已初步形成了一整套适合中国特色的肺移植质量管理体系，包括受者筛选、指征把握、术前康复、供肺保护，胸外科与麻醉科规范流畅的配合、术后监护以及肺移植患者的长程管理和随访等。同时具有肺移植支持体系，包括特异性抗体检测、全面病原学监测、感染与排斥分析、合并症预防等。近两年来，在该院肺移植团队的努力下，北京地区器官捐献供肺利用率达18%，接近国际水平。

与此同时，中日友好医院还联手社会公益组织，共同成立了尘肺病肺移植专项救助基金，在此基础上进行尘肺病人的公益救助，并开展尘肺病研究。