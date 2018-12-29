天津市副市长：权健部分产品涉嫌夸大宣传

据新华社电 天津市副市长、“权健事件”联合调查组组长康义28日告诉记者，经过初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题，其他问题正在进一步核查中。

康义说：“最近，天津权健公司涉嫌夸大宣传、传销等问题引起社会广泛关注，对此，天津市委、市政府高度重视，我作为联合调查组组长，深感责任重大。过去的24小时，调查组分为若干小组针对不同的问题进行专项调查取证。目前经过初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。针对其他问题，调查工作仍在紧张进行中，调查结果会及时向社会公布。”

据了解，“权健事件”联合调查组27日下午进驻权健公司，分成若干小组，分别针对舆情关注的“周洋就诊”、是否涉嫌夸大宣传、是否涉嫌非法传销、医疗资质、保健食品安全等开展工作。

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国家中医药管理局：严厉打击假借中医药旗号进行虚假宣传行为

记者28日从国家中医药管理局了解到，中医药局27日就整治打着中医旗号的养生保健服务乱象、保障群众健康召开专题会议，要求各级中医药主管部门针对发布中医医疗广告、培训、保健服务及产品等开展全面排查和梳理，会同相关部门对发现的违法违规行为从严从速处理。

会议认为，当前，中医药事业正面临发展的大好时机，中医药在健康中国建设和深化医改中发挥着越来越重要的作用，深得人民群众喜爱。然而，目前社会上中医养生保健服务鱼目混珠、服务能力参差不齐、产品宣传不科学不规范不合法等现象，给人民群众健康带来了危害，也影响了中医药事业健康发展。

为此，中医药局高度重视，采取有效措施，联合有关部门，对群众反映强烈、对社会有危害的案件依法进行了惩戒处理，取得了一定成效，但近期又发现一些机构存在问题，对此会议进行了研究部署。

中医药局表示，绝不允许任何机构、人员借中医药之名行违法违规之实，危害人民群众生命安全，损害中医药形象。要站在传承发展中医药事业的高度，站在为人民群众健康高度负责的态度，梳理排查这些乱象，采取切实有力措施，打击假借中医药旗号进行虚假宣传和售卖虚假产品的行为，保障人民群众健康。

据新华社