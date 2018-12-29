没精神又长胖小心是甲减

主讲人：上海市第六人民医院内分泌代谢科副主任医师 高清歌

张先生今年43岁，身体一直很健康，属于“抗造抗摔”“皮实”型。近3个月，家人、同事都说他越来越胖，但是他自己却感觉一天到晚没精神，很想睡觉，做什么都没有力气，还容易气短。去医院化验检查后才发现，原来他得了“甲状腺功能减退症”，经过2个月口服药物治疗后，他终于感觉自己又“活过来”了。

甲状腺功能减退症简称“甲减”，是由于甲状腺素合成和生理效应不足引起的全身性疾病。根据起病的年龄不同，影响的结果也不同。

胎儿或婴儿期发生甲减，主要影响患儿的智力和神经发育，表现为先天性痴呆，被称为呆小病。幼儿期发生甲减，主要影响患儿的生长发育，表现为生长迟缓、身材矮小，被称为幼儿性甲减。

成人期发生甲减，主要表现为代谢低下，严重程度不一，有些病人没有任何临床症状，有些出现畏寒、怕冷、乏力、便秘、懒动、动作缓慢、浮肿、声音嘶哑等表现，较为严重且未治疗的甲减可导致皮肤黏液性水肿、嗜睡等。

得了甲减怎么办？甲减的治疗目标是使症状和体征消失，FT3、FT4、TSH指标维持在正常范围。治疗甲减的药物很简单，主要是左甲状腺素。

甲状腺激素替代治疗的过程中，患者需注意几个问题。

1.开始剂量宜小。甲减病人的病程一般较长、年龄偏大、机体代谢率低下、耗氧量少，患者常常合并高脂血症，冠心病发病率较高。当病人补充甲状腺激素后，机体的代谢率和耗氧量会很快增加，因高脂血症和冠状动脉的病变不能立即改善，会诱发病人心绞痛发作。为了避免服药后心绞痛发作，最好一开始使用剂量小一些，每次1/4~1/2片。

甲减病情越重、病程越长，开始时剂量应越小，以后逐渐增量，每2~4周增量1次，每次增量1/2~1/4片，2~3个月可达到维持剂量，直至促甲状腺素和T4恢复正常。对于伴有心血管疾病或服药后心率明显增快的患者来说，服用甲状腺激素制剂的同时可加服洋地黄或心得安。

2.甲状腺激素的半寿期长，服药后血浆药物浓度比较稳定。治疗初期，患者最好2~4周化验一次，根据甲状腺功能情况调整药物剂量。当剂量和病情稳定后，可以改为每日1次，疗效与1天3次是相同的。

需要提醒的是，甲状腺激素制剂一般需要终身服用。对长期服用药物、甲状腺功能稳定的患者来说，不需经常检查甲状腺激素，每半年至一年检查1次就可以了。

3.判断补充甲状腺激素制剂是否合适，主要是根据病人的症状、体征和甲状腺激素及促甲状腺素测定综合考虑，其中以促甲状腺素测定值最为可靠准确。▲