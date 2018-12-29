留意男孩生殖系统大问题

门诊经常遇到一些家长，认为只有上了年纪的人才会出现生殖系统问题，即使发现小宝宝出现生殖系统症状，也没引起重视。殊不知，一些看起来的小问题，特别是小男孩，背后可能隐藏着大隐患。

尿道下裂。有些男宝宝出生后，家长发现“小鸡鸡”周围包皮大多分布在靠近肚子的一侧。随着年龄增长，“小鸡鸡”出现下弯，尿尿时，尿液不能从正前方排出，经常尿到裤子上。伴随生长发育，“小鸡鸡”继续下弯，像钩子一样，若不及时治疗，可能影响成年后的性生活。另外，若男孩长时间无法站立排尿，会给其心理造成极大影响。

目前，手术是治疗尿道下裂最有效的方法，建议6~15月龄手术。一方面，由于此年龄段孩子尚无性别意识；另一方面，从此年龄段开始治疗，在患儿入学前即可结束治疗。此外，阴茎短小并发症可通过药物治疗，此年龄段愈合较快。

隐睾。小宝宝的睾丸最初都是在肚子里，后来为了更好地生长发育，逐渐下降至阴囊。但有些小宝宝会出现睾丸没有完全落下来，在中途停止，某侧阴囊看不到“小蛋蛋”。由于阴囊有最适宜睾丸生长的温度，没有降落的睾丸会因为腹中温度偏高而导致发育差，使生育能力变差，甚至不育。同时，没有落入阴囊的“小蛋蛋”，还可能出现扭转、恶变。一般，睾丸自发下降在出生后3个月内即可完成。若此阶段未能下降，建议出生后6~12个月完成手术治疗。

包皮炎。包皮过长或包茎的孩子，若不注意局部卫生，包皮内侧容易藏污纳垢、滋生细菌，表现为尿道口周围包皮红肿、瘙痒、疼痛，严重的可有皮肤破损，并伴有异常分泌物。若细菌进一步扩散，进入尿道、膀胱、睾丸，可能导致一系列炎症。当孩子出现以上情况时，家长可在医生指导下，使用外用消毒药剂，帮孩子进行浸泡清洗，涂抹抗生素软膏，多数可在数天内痊愈。如未缓解，建议及时就医治疗。

睾丸扭转。若孩子突然会阴部剧烈疼痛，随后可见一侧阴囊逐渐红肿，一碰就疼，要马上就医。这可能是睾丸在体内转了个圈，供应睾丸营养的血管被拧成了“麻花”。这时，睾丸“断粮”，细胞会被逐渐“饿死”，需要在6个小时内完成治疗。