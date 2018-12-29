编者的话：从我国传统节气来讲，冬至后就进入了“数九”，是一年里最冷的时期。各种养生药膳对于增强体质、抵御寒冬具有很好的作用。本期，我们就请专家为读者朋友推荐四款适宜冬季的驱寒药膳，对症服用肯定会达到较好的养生效果。

姜糖苏叶饮预防感冒

取生姜3克、红糖15克、紫苏叶3克；将生姜洗净，切成细丝，与紫苏叶一起放入杯中，加入红糖，用开水冲泡，盖上杯盖焖10分钟，趁热服用，每日两次。

方中，紫苏叶辛温，可发表散寒，宜通肌表，疏散郁闭的肺气，理气合营，能治疗有恶寒发热、头痛鼻塞或兼见咳嗽、胸闷不舒等症状的风寒感冒，以及患有恶心、呕吐、胃痛、腹胀等症状的肠胃型感冒。与生姜配伍，可增强解表散寒的功效。红糖甘温，既可温中散寒，助紫苏叶、生姜发散在表之寒，又可作为调味品，缓解辛辣苦涩的味道。

此外，本方对于怀孕期间恶心呕吐者、吃鱼蟹之后腹痛恶心者、小儿肚子受凉呕吐腹泻者都有一定效果。在遭受暴雨、冰雪、寒风、水湿侵袭后，泡一杯姜糖苏叶饮也有预防感冒的效果。需注意的是，有身重疲乏、神志昏沉、胸脘满闷不舒、没有食欲、大便黏腻不畅等湿热内蕴表现的人不宜服用。▲

当归生姜羊肉汤温中补血

取羊肉250克、当归15克、生姜30克；羊肉洗净、切块，用开水焯后沥干；当归、生姜分别用清水洗净，生姜切片；生姜下锅内略炒片刻，再倒入羊肉炒至血水干后，与当归一同放入砂锅内，加开水适量，大火煮沸后，改用小火煲2~3小时，调味即可。

当归生姜羊肉汤出自东汉医圣张仲景的《金匮要略》。方中，当归补血调经、活血化瘀、缓急止痛、润肠通便，其特点是补血不滞血、活血不伤血，为调经补血第一要药。羊肉性温热，暖中补虚、补肾填精、开胃壮力、散寒除湿，配伍当归增强补虚温阳之力，既补血又止痛。生姜温散，助羊肉散寒暖胃，且除膻味。三味同用，组成简单、效果显著、风味独特，有温中补血、调经散寒的功效。

此方尤其适用于有面色苍白、手脚冰冷、小便清长等症状的体质虚寒者日常食用；还可缓解妇女月经推迟或量少、闭经痛经、经期头痛、胎动不安、产后腹痛头晕等症状；也适用于男性阳痿、寒疝、前列腺炎、前列腺增生等疾病；老人体弱、有各种退行性病变者，也可常服。另外，体内寒气重者可多加生姜；常发热、咽喉肿痛、口舌溃烂者慎用此方。▲

丹参米酒，解腹部发凉

取丹参200克、米酒1千克；将丹参粉碎，用米酒浸泡半个月,早晚服用，每次15毫升；或每次10毫升，每日3次，饭前将酒温热服用。

方中，丹参味苦，性微寒，入肝肾二经，有活血化瘀、凉血消痈、养血安神的效果。现代药理实验表明，丹参有扩张冠状动脉作用，能使冠状动脉血流量增加，并减慢心率，对冠心病等老年性疾病大有益处。米酒性温，不仅通血脉，还使药力更强，对因寒所致的心痛、寒痰咳嗽皆有缓解效果。用丹参泡酒，尤其适合血瘀闭经、痛经，且伴有腹部发凉的女性服用，也可作为冠心病、心绞痛患者的保健药酒。此方不适宜孕妇服用。▲

五味枸杞饮初咳慎用

取五味子50克、枸杞子50克、白砂糖20克；五味子用小纱布袋装好，枸杞子剪碎，一同放入砂锅内；加水1.5升，用小火煎沸，滤出药液倒入杯中，再加白砂糖搅匀即可饮用。

方中，五味子味酸甘，性温，归肺、肾、心经，有敛肺滋肾、生津敛汗、涩精止泻、宁心安神的功效，常应用于肺肾两虚、精气耗伤导致的肺虚咳嗽、肾虚体弱、长期腰痛等证。枸杞子味甘，性平，归肝、肾、肺经，可滋补肝肾、明目润肺，对肺肾阴虚所致虚劳咳嗽有一定缓解作用。在《本草纲目》中，白砂糖也是一味中药，可和中缓急、生津润燥，常用于治疗肺虚咳嗽、肺燥咳嗽。三味共用，可健脾胃、补肝肾、养心血、生津止渴，适用于冬季五脏虚亏、气血不足所导致的疲乏无力、面无血色、腰膝酸软、心慌失眠等症状。

需注意的是，咳嗽初起、大便不成形者慎用本方，血糖高、糖尿病患者可少用或不用白砂糖。▲