记性差是衰老正常现象？别漏了这个病！

日常生活中，中老年人出现记忆力减退、健忘、说话颠三倒四的情况，往往被认为是“人老”出现的正常现象。但是首都医科大学三博脑科医院专家提醒，有一种脑瘤导致的中老年人记忆力减退、下降是需要引起高度警惕的。

“您今年多大了？”

“我35岁。”

“您记错了，您今年53岁了。”

……

上述对话发生在首都医科大学三博脑科医院医生、患者和家属之间。

53岁的老李在老家林场工作，性格开朗健谈，说话逻辑思路清晰，做事有条有理，但是一年前突然出现说话健忘、做事丢三落四的毛病，而且还经常从嘴中蹦出一些奇谈怪论。因为只是偶尔发生，加之老李几年前因丙肝疾病服用药物的缘故，家人便认为是药物副作用所致，并未放在心上。但是最近两个月老李记忆力减退的情况突然加重，近期记忆力和远期记忆力均有明显下降，其中以近期记忆力下降最为明显，很多刚刚做过或者发生的事情再问起时便全然无法想起，而且丢三落四、言语混乱的毛病越发频繁，赴当地医院进行头颅CT和核磁共振检查后发现了原因：颅内占位性病变，提示为星形胶质细胞瘤。

经过四处打听和病友推荐，老李和家人找到了三博脑科医院闫长祥教授团队。通过进一步的影像检查发现，老李颅内直径约6cm大的肿瘤长在了双额、胼胝体膝部、透明隔及下丘脑处，肿瘤侵犯大脑是导致老李记忆力减退的症结。

闫长祥教授介绍，大脑记忆的基础是1000亿个神经元细胞。神经元是一种特殊的细胞，有成千上万个触手，各个神经元的触手相互通连，形成一个庞大的神经回路，就类似于电脑内存条里的电子回路，只不过比它复杂得太多太多。当发生脑肿瘤时，神经元受到进行性破坏，神经回路受阻，就会产生记忆障碍。

12月18日，闫长祥教授团队成员为老李实施了“冠切双额开颅肿瘤切除术”，术后复查影像，显示肿瘤切除满意，目前患者正在恢复中。

闫长祥教授表示，引起中老年人记忆减退的原因很多，如：心理问题、老化、精神衰减、脑变性疾病、脑血管疾病、神经精神疾病、躯体疾病等。最常见的是大脑萎缩导致的记忆力减退、下降，这也是很多人理解的从中年以后人们的记忆力随着年龄的增长而逐渐衰减，这是正常的现象，是大脑皮层逐步萎缩的结果。

但正是由于脑萎缩是老年人的常见病，肿瘤并不多见，老年病人很容易将肿瘤性表现误诊脑萎缩，因此尤其需要警惕的是若在一段时期内记忆减退十分明显，表现比较严重，以致儿女不识，外出回归找不到家门，甚至连自己的姓名和年龄也记不清，这就有可能是器质性脑病的表现了，应该前往神经科做颅脑CT或核磁共振检查，以及早明确诊断，作出相应的治疗处理。

文/孔令栓