北京：8家医院将推错峰就诊

引导患者错峰就诊、增加下午出诊号源、研究建设医院内立体停车库、协调医院周边停车设施与医院共管共享……北京市卫生健康委、北京市发展改革委等八部门联合制定《北京市医院周边交通拥堵治理工作实施方案》（以下简称《方案》），15条举措进一步解决看病就医过程中的交通拥堵问题。其中，北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京朝阳医院、北京妇产医院等8家医院作为试点单位将率先开展“治堵”。

错峰就诊 下午夜间就诊将增加

上午往往是医院最繁忙的时候。根据《方案》，接下来大医院将通过增加下午号源、开展夜间门诊等举措，引导患者“错峰就诊”。调整上下午出诊号源，合理安排专家出诊时间，削峰填谷，科学调整排班，增加下午出诊医生号源和出诊人次，有效引导患者避开上午就诊高峰。

此外，市卫健委鼓励医院根据自身实际和患者需求开展夜间门诊，充实门诊力量,延长门诊时间，缓解工作日白天就诊高峰压力。同时，增加社区出诊，各医院要加强与周边社区的合作，根据患者需求，增加医生到社区出诊频次。

为了减少集中到院引起的高峰拥堵，减少患者在医院的等候时间，各医院将全面实行预约就诊、推进精准预约。

优化停车 研究建设立体停车库

在院内交通和停车方面，各医院要优化院内行车路线设计，完善医院内部导引标识，有序疏导交通秩序，确保通道内无滞留车辆。要保证门、急诊落客区畅通，有条件的医院可在住院部、地下停车场电梯间旁等设置落客区，必要时可设置引导管理人员。

挖掘停车潜力。医院应对院内停车位现状深入分析，研究建设立体停车库、地下停车场、停车楼等措施增加停车位的可行性。加强智能引导，引进专业化停车管理团队和智能化停车设备，建立健全停车引导系统，配备智能停车管理系统，具备院内人车分流、预约停车、区域自管、智能引导、电子无感支付等功能。

加快疏解 向五环外和郊区疏解三级医院

在医院周边交通组织方面，引导市民选择绿色交通方式就诊，加大公交供给，完善公交设施，优化医院周边公交站点位置；协调医院周边停车设施与医院共管共享；提高医院周边道路管养水平，完善交通设施；加强对医院周边占道的执法管理、对医院周边流动违法摊点占道经营的执法管理，加大巡查管理力度。

同时，加快疏解工作落实，推进市属医疗卫生资源率先疏解促进协同发展，加快向五环路以外和郊区疏解三级医院。

文/本报记者 张小妹

内存

首批8家医院先行试点

《方案》指出，选择交通拥堵问题比较典型的8家医院作为试点单位，在一个月内提出具体改进措施和建议，经市级相关部门协商完善后实施。同时，各区应在属地内至少选择一所医院开展交通拥堵的专项整治工作，及时发现并解决问题，持续推进。

试点医院包括：北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京朝阳医院、北京妇产医院、北京儿童医院、宣武医院、北京同仁医院。文/本报记者 张小妹