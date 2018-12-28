2018年4月28日，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，对“互联网+医疗健康”提出具体的要求与目标，“互联网+医疗健康”步入发展快车道。众多医疗卫生机构通过运用互联网、云计算、大数据等先进技术，不断提高医疗服务能力和管理效率；互联网企业也积极拥抱医疗健康产业，助力实施健康中国战略。二者互联互通，逐渐发展出一批智慧惠民、医疗科技创新优秀案例。

人民日报全国党媒信息公共平台、《健康时报》社，携手腾讯公司发起2018年度中国“互联网+医疗健康”优秀案例征集活动，面向全国医疗健康领域的机构、平台、企业等公开征集优秀案例。

“互联网+”优秀案例征集活动已开展两届，吸引了包括政府机构、行业领军企业等在内的约千件优秀案例报名参与，百万网友关注。往届活动通过网络征集、案例筛选、网络投票、线下评审等层层选拔，评选出政务、民生及制造业领域的近五十件优秀案例，在全国范围推广经验，促进了“互联网+”在多个行业的整合应用与深度合作。

2017年度中国“互联网+”优秀案例颁奖现场

本届“互联网+”优秀案例征集活动聚焦医疗健康行业，致力推选出一批通过“互联网+”在智慧惠民服务以及科技创新方面表现突出的行业标杆案例，推广案例经验，优化行业资源配置，促进医疗健康产业升级。

活动将秉持公平、公正、公开的原则，邀请医疗健康领域、互联网界专家担任评审，从案例创新、社会成效等维度进行评审，最终选出“十大智慧便民医疗健康服务案例”和“十大科技助力医疗健康创新案例”。

往届优秀案例代表接受人民视频专访

凝聚行业先锋，助力健康中国。2018年度中国“互联网+医疗健康”优秀案例征集启动，期待您的加入！

活动详情请关注微信公众号“人民日报媒体技术”或“健康时报”，回复“互联网+”获取报名信息，或扫描右侧二维码进行报名。

报名截止日期：2019年2月20日

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