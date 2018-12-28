2018食品健康十大谣言

2018年，食品健康行业事件众多，各种谣言也隐藏其中“兴风作浪”。如人可以感染猪病毒，大蒜能验地沟油等。尽管这些谣言极具迷惑性，但出现后很快就得到了各方及时辟谣，将它们的危害扼杀在了襁褓中。

食品

大蒜可以检验地沟油？

谣言：6月，有人将大蒜放进两杯“食用油”中。其中一杯的大蒜发黑、发霉，于是得出结论，地沟油中含有黄曲霉素，会使大蒜发生霉变。

真相：专家认为地沟油的检测十分复杂，通过大蒜检测黄曲霉毒素从而判断是否为地沟油并不可靠。科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯解释，地沟油使用化工手段进行深加工、精炼后，把里面的所有脱纯物质全都去掉了，因此地沟油不一定含黄曲霉素或者黄曲霉素超标。同时，大蒜遇黄曲霉素变色的说法，在科研数据库里没有发现类似报告，可信度很低。

食盐添加亚铁氰化钾？

谣言：7月，多篇关于食盐中添加亚铁氰化钾的文章在网上传播，均宣称“食盐中添加了亚铁氰化钾，对身体有害”“有剧毒”。

真相：食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋撰文表示，亚铁氰化钾是合法的食品添加剂，加到食盐里是为了防止结块。日常食盐食用安全性不用担心，正常食用不会出现文中食盐伤肾的情况。全国盐业标准化技术委员会也发表声明称，目前我国制盐行业在食盐中添加的“亚铁氰化钾”合规，作为食盐抗结剂的安全性是有保障的。

麦片含草甘膦会致癌？

谣言：8月，网传外媒报道，美国环境工作组检测了45款燕麦产品，在43份样品中发现了“草甘膦”，其中31种草甘膦残留超标。

真相：华南农业大学食品科学教授赵力超表示，爆出麦片致癌的美国环境工作组（EWG）其实是一个民间组织，并非权威，标准缺乏依据和论证，难以让人信服。此外，草甘膦是全球知名的除草剂，多家权威机构均未发现它对人体有明确的毒性。出于安全考虑，美国环保局在经过大量实验后，给出了草甘膦“终身无危害”的最大剂量——2mg/kg/day。

多人感染猪病毒死亡？

谣言：8月，国内发现首例非洲猪瘟疫情以来，关于感染猪病毒致人死亡的谣言在朋友圈传播，如“郑州多人感染猪病毒死亡”等。

真相：农业农村部已多次辟谣，非洲猪瘟不是人畜共患病，病毒不会感染人。中国疾控中心营养与健康所博士、副研究员张宇也表示，非洲猪瘟疫情主要危害生猪养殖业，导致生猪死亡率较高。按照现在的捕杀、封锁力度和检验检疫水平，一旦发现，就会采取应急措施。非洲猪瘟病毒并不耐热，因此消费者只要从正规渠道购买猪肉、做熟，就可以放心食用。

木耳栽培打药不能吃？

谣言：8月，一名男子给黑木耳喷洒药剂的视频在网上热传。这名男子称，黑木耳养殖过程中要打除草剂、杀虫剂以及“激素”等。

真相：科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯表示，在木耳栽培过程中，正规的操作应该是用地膜覆盖的物理防控措施。而且木耳的虫害并不严重，不需要农药，通过其他综合防治措施即可。此外，农民所说的激素实际上为植物生上调节剂。

中国食用菌协会也发布声明指出，该视频不合常识，存在众多疑点，并称该视频系“摆拍”。

健康

电子烟健康环保排毒？

谣言：3月，朋友圈中流行起一种新式香烟——电子烟，宣称不含尼古丁、焦油等有害物质，甚至有商家称其健康环保，是一种戒烟利器。

真相：人抽烟之所以会上瘾，是尼古丁这种物质在作祟。北京市呼吸疾病研究所副研究员梁立荣表示，目前临床上并未将电子烟纳入戒烟方法，也没发现通过电子烟成功戒烟的案例。电子烟也不是戒烟产品，目前仅作为烟草的替代品，适用于确实无法成功戒烟的人群，以降低烟草危害。“吸电子烟的过程与传统烟草一样，并不能帮助烟民戒掉心理依赖。”

吞活蝌蚪可治病强身？

谣言：4月，一段网上热播的视频中，一名家长将活蝌蚪喂食给孩子，称营养价值高，可以强身健体。民间也流传有吞活蝌蚪可治皮肤病的偏方。

真相：活吞蝌蚪不仅不能治病，而且一旦感染了裂头蚴寄生虫病，还有可能会造成生命危险。局部敷贴生的蛙肉、蛙皮、蛇肉或蛇皮；食入生的或未熟的蛙、蛇等；生饮湖塘沟渠水或游泳时咽入湖塘水都可能感染裂头蚴寄生虫。感染严重时，会出现角膜溃疡穿孔甚至失明，引起昏迷或呕吐、间歇性抽搐，甚至瘫痪。生吃蝌蚪、青蛙、蛇等都可能被感染。

人的体质有酸碱之分？

谣言：11月，“朋友圈”流传：“人的体质有酸碱之分，需要补充碱性食物来平衡”；“高血压、糖尿病、心脏病，都是酸性体质惹的祸”……

真相：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红指出，“酸碱体质”本身就是一个伪理论。现代医学中根本没有“酸性体质”、“碱性体质”这些词。正常人体内的酸碱度（pH值）稳定在7.35-7.45之间，呈弱碱性。

人体本来就酸碱共存，不存在单一的酸性或碱性体质，一般情况下，无论多吃酸性食物还是碱性食物，人体都会将其调节成平衡状态。

一勺三七粉能治百病？

谣言：11月，有人说“调理三高，吃药一堆，不如每天一勺三七粉”，还有人讲“一勺三七粉，浑身百病消”把三七的功效吹得神乎其神。

真相：首都医科大学宣武医院药剂科副主任、主任药师林晓兰表示，三七的主要功效为化瘀止血，活血定痛。一般来说要有瘀血的情况下才可服用三七。如脑梗及其后遗症、脑出血恢复期、心肌梗死、心绞痛的患者可用。“是药三分毒”，使用时药不对症也是会出问题的。长期服用三七粉可能引起不良反应，如有些人对三七过敏会出现过敏性药疹、紫癜，甚至休克。

人工耳蜗丢失要开颅？

谣言：12月，一则“弟弟丢失价值20多万元耳蜗，重配可能需要开颅手术”的求助刷爆朋友圈，不少网友出于善意而主动转发。

真相：世界卫生组织防聋合作中心常委、北京大学第三医院耳鼻喉科教授马芙蓉介绍，人工耳蜗分为体内装置和体外装置两部分。体外装置需在耳朵后上方的颅骨上固定，体内部分的植入不需要开颅手术，只需从耳后打开一个小切口即可。丢失了体外装置不涉及手术，更谈不上开颅手术，只需要找厂家再重新配上体外部分，并进行调试即可。

本版采写/新京报记者 夏丹 王鹿