中关村生命园孵化器：知识产权服务保障优质科研成果高效转化

近日举办的“中关村生命科学园孵化器十五周年成果展暨生物医药企业发展论坛”上，北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司（以下简称生命园孵化器公司）相关负责人表示，入孵企业累计专利申请共计733项，授权专利652项，不少技术已开花结果。

让创新得到回报

该负责人介绍，目前，生命科学与生物技术具有突破性、颠覆性、引领性等全球科技创新发展态势的显著特征，已成为世界各强国竞相布局抢占发展战略制高点的重要领域。

生物医药产业的高速发展，离不开高价值专利的保驾护航。“生物医药产业对知识产权有着很强的依赖性，这是由生物医药产业研发周期长、投入高、成功率低、回报率高等特征所决定的。”北京知识产权运营管理有限公司相关负责人表示。

据介绍，2017年，北京医药健康产业规模达1630.8亿元，同比增长13.0%。医药健康产业已成为符合全国科技创新中心目标定位，支撑高质量发展的战略新兴产业。

“作为我国战略性新型产业之一的生物医药产业，知识产权是该领域企业创新和发展的生命线、源动力。”生命园孵化器相关负责人表示。尤其是在产业发展不断细分的今天，要让创业者的劳动得到应有的市场回报，并为北京市医药健康产业发展做出贡献，知识产权服务显得尤为重要。

当一位科学家带着自己的科研成果打算落地生命园孵化器时，该孵化器服务团队进行第一项服务便是对该技术的知识产权进行严格的评估。“创新创业，知识产权要先行。对于生物医药产业来说，加强知识产权创造、保护和运用，才是提高市场话语权和主导权、企业生存和发展的最终出路。”该负责人表示。

护卫知识产权

“近年来，生命园孵化器在帮助初创企业完成技术成果转化的过程中，提前帮创业者筛选技术创新点，避免技术迭代导致的专利无效，并通过知识产权的战略布局圈定市场范围、突出企业定位和明确利润来源。”生命园孵化器相关负责人表示，多年来，生命园孵化器每年都会举办大量种类丰富的创业服务活动，包括知识产权服务、人力资源服务、投融资服务、财务和法律及市场营销培训等。其中，与知识产权相关的活动占了不少份额。

此外，生命园孵化器加强与各企业知识产权负责人之间的沟通，及时了解企业需求，邀请专业机构为企业提供有针对性的咨询服务。2017年，生命园孵化器共接受知识产权咨询50余次，配合知识产权局调研活动4次，建立知识产权图书角1个，组织知识产权相关活动5次，其中专题培训3次，累计服务人数373人。

在论坛上，《中关村生命科学园知识产权发展状况报告》正式发布，相关业内专家就报告进行解读。北京知识产权运营管理有限公司、平安保险集团北京分公司、北京路浩科技发展有限公司在该论坛上与生命园孵化器签订了战略合作协议。参加活动的企业代表表示，知识产权针对性服务对他们帮助很大。

生命园孵化器相关负责人表示，目前该孵化器已实现把知识产权服务、法律服务、财务服务、政策服务、技术服务和金融服务整体打包，为入驻的中小型企业提供个性化精准定制的创业服务。