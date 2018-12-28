年底焦虑按按“开心穴”

一不小心，2018年就要溜走了。这时候，不少人会发现自己这一年除了徒长一岁之外，竟然一无收获。年初时的计划大部分没有完成，一下子焦虑起来——这一年等于零。

我们为什么在元旦前后焦虑，而不是在年中焦虑?国家二级心理咨询师姜冰解释，在古代中国人的心目中，“元”是开始的意思;“旦”是早晨的意思，合起来这就是新年开始第一天的意思。

这样有意义的节日，会让人想到收获和开始。年底是收获的时刻，如果收获少或者比自己预期的少，那就会导致人焦虑。同样，新年开始，对未来的不确定性也会导致焦虑。其实我们很多的焦虑都是因为过去的这段时间里没有得到相应的满足感和价值感。这样看来，焦虑不是坏分子。它不是自己跑来的，而是你召唤它来的。

其实，焦虑是人类进化过程中形成的一种情绪和反应方式。因为有了它，我们才能适应和应对环境的改变，最终才能解决问题。从这个层面说，当你焦虑了可能是好事，因为你要解决问题了。应对焦虑，每个人可以选择适合自己的方式。

●制定目标和计划年底的总结，可能不尽如人意。但过去的就坦然接受，现在和未来才是我们可以掌控的。有的人在年初也制定了目标和计划，可是走着走着就忘了。可以把目标放在明显的地方提醒自己，达到心理暗示的作用。完成了阶段目标，还可以给自己奖赏。

●做喜欢的事焦虑的时候，做喜欢的事，可以让我们从坏情绪中逃离出来。有的人焦虑的时候就看电视剧，把注意力转移出去;有的人喜欢运动，挥洒汗水后是痛快淋漓的感觉;有些人喜欢吃零食缓解压力，不要多吃，否则之后心里可能更内疚……

●学习新知一个人一旦开始学习新知和新技能，充实就会赶走焦虑。相比较上一条，这个办法才是长久之计。

●改变认知心理学上有个“ABC”理论。A指的是引发我们情绪产生的事件，B指的是我们对待这个事件的信念和态度，C就是事件对我们产生的结果。经历同样的事情，有的人会焦虑，有的人不会焦虑，这是因为B不同。所以改变认知就可以改变结果。

解放军第309医院急诊科来要水为您推荐了几个“开心穴”，年底有空时经常揉一下，可以缓解焦虑情绪!

这几个“开心穴”主要包括人体上的心包经、膻中穴、风池以及合谷穴，只要感觉疲劳、紧张或者焦虑时都可以按揉一下，每个穴位按摩 2~3 分钟，力度以感到稍微有痛感就行。揉按心包经时如果觉得找穴位太麻烦，也可以直接沿着经络一点一点地直接拍打过去，对疏通气机非常有作用。

另外，中医认为当内脏有火时，也容易导致抑郁、烦躁、悲伤等不良情绪。小麦味甘微寒，有很好的调养心阴以安神志的作用，上班族平常不妨多吃点。其中，甘麦大枣汤是治疗精神疾病的一个名方，主要由炙甘草12克、浮小麦30克、大枣9枚，加水适量，小火煎煮而成，每天早晚温服一次，具有补益心脾、宁心安神的功效，在平时也可以当茶喝，效果很不错。



参考资料

①扬子晚报：到了年底太焦虑？也许不是坏事

②健康时报2014年01月13日：常按“开心穴”年底少焦虑