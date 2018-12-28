用足底保健产品不如泡脚

随着大家中医保健意识的提高，保健需求也不断增加，市面上出现了五花八门的保健产品。其中，足底穴位袜、玉石按摩鞋、排毒足贴等足底保健产品由于使用方便，最受推崇，但这些产品真的有中医保健之效吗？

足底穴位袜，取穴难精准

脚掌部位写着“肺”，脚心部位是“小肠”，一双袜子被印上人体不同器官，想养肺就戳一戳“肺区”，养肝就戳一戳“肝区”，这种号称通过按摩各种器官反射区就能养生的足底穴位袜在各大网络平台热销。

穴位在每个人身上的位置千差万别，比如“1寸”在不同人身上是不同的，较高的人“1寸”比较矮者的“1寸”长，这是由身体比例决定的。所以，想简单通过一双穴位袜取穴，很难实现精准。在此基础上进行穴位按摩，难以达到保健效果。

玉石按摩鞋，可能伤肌腱

目前，市面上有各类材质的保健按摩鞋，造型类似拖鞋，脚底有凸出的按摩键，材质以皮料、塑料、鹅卵石、玉石为主。商家号称，每天穿着可按摩足底，起到活血通络、改善睡眠等效果，特别受中老年人喜爱。

偶尔踩一踩凸起物，确实能按摩脚部。但中老年人皮肤较薄、末梢神经不敏感，长时间踩踏镶着鹅卵石、玉石等硬物的按摩拖鞋，容易硌伤皮肤和骨骼，导致韧带和肌腱损伤。体重较大者长时间穿这类按摩鞋，还易引起足底软组织劳损，致使足弓变形。

排毒足贴，只能排点汗

“只要在足底贴一贴，人体内的毒素和湿气就会被慢慢排出。”“高血压、便秘、风湿性关节炎，只要坚持用足贴，就能被治愈。”近年，排毒足贴成为不少人的保健新宠，贴上后肉眼可见排出的黑色“毒素”，让大家对其疗效深信不疑。事实上，足贴并不能排出体内的湿气和毒素。上面之所以会呈现黑色印迹，是因为足贴中含有竹醋，遇热、遇水、遇到人体汗液就会变黑。所以，大家不要被这种能排出“黑色毒素”的保健足贴蒙骗。

热水泡脚加按摩最靠谱

脚底有丰富的末梢神经网及毛细血管、淋巴细胞，有全身的反射区，常用热水泡脚加适当按摩才是最靠谱的护脚方法。泡脚水温度以40℃为宜，脚上茧较多的人，水温可以适当高一点；小孩皮肤嫩，水温要低一点；糖尿病患者脚部皮肤不敏感，水温也要低一点，避免引起皮肤烫伤。泡脚时加入促进气血运行的中草药，如红花、当归、三七、川芎、丹参等，效果更好。泡完脚后用双手掌心轮换着按摩揉搓足部，有助活血通络，增强机体抗病能力，建议每日或隔日1次，每次30分钟左右。▲