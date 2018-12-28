几个动作缓解心跳加剧

阵发性室上性心动过速是一种比较常见的心律失常疾病，多有“突发突止”的特点。心动过速发作时，心率可达到每分钟140~250次。一些患者只有心悸症状，部分患者症状较重，可能伴有胸闷甚至晕厥。

第一次发现心动过速时，一定要去医院明确诊断。如已确诊为“阵发性室上性心动过速”，发作时可就近去医院进行“转律治疗”。对医生而言，这是一种很容易转为正常心律的疾病，应用心律平、易博定、ATP等就能很快恢复。

如果患者心动过速发作时离医院很远，可试着先使用一些刺激神经的方法，终止室上速。患者首先要采取坐位或卧位，避免即刻出现短暂的心跳间歇增长，引发风险。神经刺激包括做瓦氏动作，也就是深吸一口气后屏住，做用力呼气的动作，可连续做几组到十几组，达到终止心动过速的目的。或可用手或其他柔软物体刺激咽喉后壁及舌根，产生恶心想吐的感觉，也可能终止室上速。另外一些可能起效的作法包括：按摩颈动脉窦（此动作要慎重，不适合老年患者）、压迫眼球、用冷水洗脸等。这些动作虽然操作方法不同，但原理类似，都是刺激迷走神经，使其兴奋性增高。因为迷走神经能够影响心脏功能，使心率减慢，心脏传导通路传导速度下降，进而有效终止心动过速。

必须特别强调的是，做这些动作一定要采取坐位或卧位，因为刺激迷走神经可使部分患者出现一过性心率过慢、血压下降，引发晕厥。也因此，上述方法不能过度使用，如应用后心动过速仍不终止，请尽快就医。▲